La Guàrdia Urbana de Balaguer multa els propietaris d'un pis per abocar mobiliari al carrer en reiterades ocasions
La multa oscil·la entre els 750 i els 1.500 euros
La Guàrdia Urbana de Balaguer ha multat els propietaris d'un pis per haver abocat de manera incorrecta mobles i altres residus a la via pública i en reiterades ocasions. Els sancionats retiraven els voluminosos de l'immoble i els deixaven al carrer, prop d'uns contenidors i al costat d'un parc infantil. Els agents han sancionat als propietaris amb una multa d'entre 750 i 1.500 euros, tal com estableix l'ordenança municipal. També se'ls cobrarà les tasques de recollida i retirada dels objectes per part de la brigada municipal, així com el seu trasllat a la deixalleria.