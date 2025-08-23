Nova multa a Balaguer per dipositar mobles i residus a la via pública
La Guàrdia Urbana de Balaguer va sancionar ahir els propietaris d’un immoble del qual s’estava retirant el mobiliari i dipositant de manera incorrecta a la via pública. Els materials voluminosos, mobles i altres residus es van estar dipositant de forma constant en els últims dies al costat de contenidors ubicats prop d’un parc infantil. Els agents van sancionar el responsable amb una multa que serà d’entre 750 € i 1.500 €, tal com estableix l’ordenança municipal. També se li cobraran les tasques de recollida i retirada per part de la brigada municipal, que va traslladar els residus voluminosos a la deixalleria.
Per la seua part, la Paeria va recordar que els voluminosos es poden dipositar al costat dels contenidors els dilluns i els dijous al capvespre, així com deixar-los a la deixalleria. També va anunciar que agents de paisà que han patrullat aquests dies per la ciutat han sancionat diverses conductes incíviques, a més de requisar cinc patinets elèctrics conduïts per menors d’edat que incomplien la normativa.