CERTÀMENS
Artesa de Segre obre la Fira de productes de km 0
Demostracions de la centenària pastisseria Borrell i el restaurant El Celler. Avui coincideix amb el marcatge setmanal
La centenària Pastisseria Borrell i el restaurant El Celler van ser ahir els protagonistes del showcooking que va obrir la 581 edició de la Fira de Sant Bartomeu-Fira del Montsec d’Artesa de Segre. Les dos van elaborar les coques i plats amb productes de km 0 com, per exemple, farina fabricada a la també centenària farinaire de la població.
La fira també coincideix avui amb el mercat setmanal i també se celebrarà el XIII Intercanvi de Segells i Promoció de la Filatèlia. De 10.00 a 13.00 hores tindrà lloc la 26a Trobada de Puntaires i també hi haurà una demostració de treballs amb fusta a les 11.00. Els restaurants El Dien i El Xalet i la cuinera Olga Mayora seran els protagonistes de les sessions de showcooking d’aquest diumenge. Al migdia s’oferirà un vermut per als expositors. En concret, hi participen més de 60, dels quals una vintena són productors locals. Al recinte es podran trobar i degustar cerveses artesanes, embotits, formatges, pans o oli d’oliva verge extra, entre d’altres.
La fira s’emmarca dins de la campanya Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, una iniciativa impulsada per la Generalitat que reconeix el valor gastronòmic del país i que Artesa ha volgut fer seua amb l’espai “D’Artesa de Segre al plat”.
Del segle XV
El programa es completa amb activitats per a tots els públics com tornejos esportius, música en directe, exposicions, inflables per als més petits i espais chill-out per a les nits. La Fira de Sant Bartomeu és una de les més antigues de Catalunya amb orígens documentats al segle XV. Coneguda com la Fira del Meló durant les dècades dels vuitanta i noranta, la producció es va anar reduint fins que va ser testimonial. Avui hi haurà un expositor de Gerb.