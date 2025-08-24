AIGUA
El Canal d’Urgell convoca una assemblea per impulsar-ne la modernització el 2026
La comunitat de regants del Canal d’Urgell ha convocat els vocals de la junta de govern, el jurat de regs i les juntes rectores de les 21 col·lectivitats que es proveeixen del canal a l’assemblea informativa que se celebrarà el dimarts 2 de setembre per analitzar el projecte de modernització. Segons el seu president, Amadeu Ros, “cal que tots recolzem aquest important canvi abans que es plantegi a l’assemblea general del mes d’octubre”.
“La modernització comportarà també una nova organització, però tot el territori estarà representat. Això és el que hem de parlar en les reunions i assemblees”, va recordar. Tenir el beneplàcit de la gran majoria dels regants i els òrgans de gestió és una condició imprescindible per començar les obres. “Si a finals d’octubre tenim el suport de l’assemblea, les obres de la primera fase, que comportarà la modernització de les primeres 11.500 hectàrees de més de 70.000, podrien començar el 2026”, va assegurar Ros.
De moment, ja es compta amb el projecte d’impacte ambiental que estima que es podran estalviar fins a més de 100 hectòmetres cúbics amb la remodelació del reg. Els embassaments de Rialb i Oliana compten amb prou reserves per a aquesta campanya.