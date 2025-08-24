TERRITORI
Canoes per revitalitzar el Segre
Gairebé 100 embarcacions i 164 persones van baixar pel riu per promocionar el tram entre Torres i la Granja. El descens va estar vigilat per bombers i una ambulància i no hi va haver contratemps
Gairebé un centenar de piragües i 164 persones van participar en la baixada pel Segre que va sortir de Torres cap a les 9.00 hores passant per Aitona i Seròs, amb la possibilitat d’arribar a l’Aiguabarreig amb el Cinca a la Granja d’Escarp. Aquesta és la vuitena edició d’aquesta activitat ludicoesportiva amb què els ajuntaments volen promocionar aquest tram del riu i atansar-lo tant als visitants com als veïns. Segons l’alcalde de Torres, Axel Curcó, “és una cosa que tenim al costat però per a molts és un enclavament desconegut. És una experiència oberta a tot el públic encara que els menors de 15 anys han d’anar acompanyats”.
El preu màxim de la inscripció va ser de 30 euros si es facilitava la piragua, individual o triplaça, les pales i les armilles salvavides. També l’assegurança d’accident i la disponibilitat de guies i monitors, un esmorzar a la sortida de Torres i el dinar a Seròs i l’entrada gratuïta a les piscines d’aquesta última població. Podia reduir-se en funció dels actes a què s’apuntava cada assistent. El preu mínim va ser de 10 euros.
Segons Curcó, bombers de Seròs i una ambulància amb personal sanitari va anar recorrent el camí per atendre possibles incidències, encara que no se’n va haver de lamentar cap. També es van posar a disposició dels inscrits autocars que els van recollir i van tornar als punts de sortida. Es van establir dos recorreguts, un des de Torres fins a la Gravera de Seròs, d’uns 11,5 quilòmetres i una duració de 2 hores, i un altre que es podia allargar fins a la Granja d’Escarp per veure la confluència dels dos rius, amb una longitud de vint quilòmetres.
Afanoc
L’organització va recollir 390 euros per a l’Associació de Familiar i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), entitat amb la qual participa des que es va posar en marxa aquesta iniciativa que aquest any arriba a la vuitena edició. Curcó va indicar que “el que pretenem amb el descens és que els participants descobreixin un paisatge increïble passant per les poblacions de Torres, Aitona i Seròs, i opcionalment per la Granja que es va unir a l’experiència recentment. A més, es van habilitar diferents punts d’observació de la flora i la fauna al llarg del tram. El trajecte no suposa perill, ja que és pla i senzill i presenta una dificultat baixa per a la navegació”, va puntualitzar.
També va assegurar que ell mateix havia participat en algunes de les baixades d’anys anteriors, però “és hora de donar pas als joves que han de valorar el seu patrimoni natural i donar-lo a conèixer”.