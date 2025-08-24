Cens participatiu d’orenetes al Pont
Unes quinze persones van participar ahir en l’elaboració d’un cens d’orenetes al Pont de Suert. L’activitat, impulsada per l’ajuntament i l’associació Suert, va estar dirigida per la tècnica ambiental Cristina Ramos, de l’empresa Hidden, que hi va col·laborar de manera voluntària.
La jornada va començar amb una explicació sobre les diferents espècies d’orenetes que cada estiu nidifiquen a la capital de l’Alta Ribagorça. Posteriorment, els participants van recórrer el nucli antic amb l’objectiu de localitzar i comptabilitzar els nius que estan presents a la zona urbana.
El recompte va permetre identificar nius d’oreneta avió comú (Delichon urbicum) i oreneta cuablanca (Hirundo megaensis). D’altra banda, les dades s’incorporaran en el projecte de ciència ciutadana Projecte Orenetes.