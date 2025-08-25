El camp de futbol annex estrena gespa artificial
Tàrrega estrena nova gespa artificial al camp de futbol annex del Parc Esportiu. Els treballs de substitució del terreny de joc han acabat aquests dies i l’equipament, per tant, estarà a punt de cara a la nova temporada esportiva. De fet, s’espera que durant la setmana que ve ja es puguin fer els primers entrenaments. La renovació ha suposat una inversió de 311.384,70 euros, finançats amb la liquidació de la Participació de Tributs en l’Estat (PTE) del 2022. La nova gespa és d’última generació i ocupa un total de 6.270 metres quadrats.
Cal destacar que uns 2.000 metres quadrats de la gespa artificial retirada es reaprofitaran per a altres usos. En aquest sentit, una desena de centres educatius i entitats de la ciutat rebran parts d’aquesta gespa.