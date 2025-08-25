Laura Tejero, regidora del PSC a Tàrrega: «Governar en minoria és més democràtic»
El PSC, amb una regidora (substitueix Silveri Caro), segueix dins del govern que ara està en minoria amb sis (5 d’ERC) dels 17 edils
Com valora la sortida de la CUP del govern?
La respecto, però em va saber greu. Vist l’informe, en aquests moments no és viable municipalitzar l’aigua malgrat que no descartem fer-ho en un futur.
Com és ara governar en minoria? I la relació amb ERC?
La relació és bona, però en el meu cas també ho era amb la CUP. Governar en minoria suposa haver de pactar constantment amb tots els grups, serà més complicat lògicament, però també és més democràtic. Soc nova i estic aprenent cada dia.
S’ha plantejat canviar de socis?
No m’he plantejat aquesta opció. En el seu dia vam fer un pacte i per la meua part seguiré amb aquest.
Com valora l’últim ple?
Em va saber greu no poder aprovar les factures dels proveïdors, empreses i veïns de Tàrrega que no tenen culpa de res del que està passant i que ara per ara no podran cobrar.
A part de ser regidora d’Esports i Salut, ara també té l’àrea de Cultura. Com assumeix el nou repte?
L’àrea d’Esports té un pes important i és molt visible amb molt treball tant els dies feiners com els caps de setmana mentre que Salut, malgrat no ser tan visible, fa també moltíssima feina. En l’àrea de Cultura, amb un pes destacat a Tàrrega, la meua intenció és, a partir del setembre, estar en contacte directe amb totes les entitats per conèixer les seues necessitats i intentar ajudar-les, com estic fent amb les esportives. Tot això suposarà molta organització perquè Tàrrega és una ciutat gran i amb ganes de continuar creixent.
El PSC ha format part de diversos governs en els últims anys. Com valora la feina feta?
Crec que s’està avançant amb projectes importants en diferents àmbits com educació, indústria, promoció econòmica, mobilitat... És cert que en l’administració tot és molt més lent que en l’empresa privada.
Algun projecte que li agradaria culminar?
Moltíssims (riu). En Esports m’agradaria acabar la pista d’atletisme com estava projectada en un inici. Al pavelló, malgrat que no ho sembli, hi estem treballant molt. I quan acabi l’estiu, voldria millorar les piscines d’estiu.
Fa un parell de setmanes van haver de tancar les piscines en tres ocasions per la presència d’excrements a l’aigua.
Sí, els perjudicis han estat moltíssims, especialment pels nombrosos banyistes que hi havia amb la calor que estava fent. Vull pensar que els que ho van fer no eren conscients del que feien a més que es tracta d’un delicte contra la salut pública.