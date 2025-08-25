Surt a concurs el reivindicat aparcament de l’Espai Companys
L’ajuntament de Tornabous ha tret a licitació la construcció d’un aparcament al centre d’interpretació Lluís Companys del Tarròs que es completarà amb una zona de lleure. L’objectiu de l’actuació, llargament reivindicada, és “millorar la seguretat viària” en l’accés a aquest equipament que està situat a peu de la carretera C-53. El pressupost és de 122.357,83 euros a què cal afegir el cost de les expropiacions de la finca amb un import final de 133.247,84 euros. Els interessats poden presentar la seua oferta fins a l’1 de setembre. L’aparcament, amb unes vint-i-set places, se situarà al mateix costat de la carretera on hi ha ubicat el centre d’interpretació dedicat al president Companys, en una finca que hi ha darrere del monument. Es crearà un nou accés just abans de l’entrada al monument. Aquest projecte constructiu ja es va redactar el gener del 2021 però ara s’han actualitzat els preus. Val a recordar que en un primer moment es volia construir a l’altre costat de la carretera però finalment es va descartar per falta de seguretat viària. En els últims anys, l’Espai Lluís Companys del Tarròs, inaugurat el 2014, ha registrat un increment important de visitants.