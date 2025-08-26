3.000 llocs de treball temporals al Baix Cinca i la Llitera en la campanya de la fruita
La temporada d’aquest any posa a prova el rigor de la normativa laboral
La campanya de recollida de la fruita ha superat aquest any els 3.000 llocs de treball al Baix Cinca i la Llitera, un volum de treballadors que suposa un increment d’una mica més del 40% sobre l’ocupació habitual del sector agrari en aquestes dos comarques. Aquestes xifres posen sobre la taula el grau de dependència del ram, especialment el de la fructicultura, en el qual aquesta proporció es dispara, d’un flux de mà d’obra procedent d’altres zones les condicions laborals de les quals han inclòs en aquesta campanya alguns episodis manifestament millorables.
Segons les dades de la Seguretat Social, al tancament del mes d’abril, abans del començament de la campanya fruitera, en el sector primari (inclou ramaderia) del Baix Cinca i la Llitera estaven ocupats, respectivament, 4.119 i 998 treballadors per compte aliè, xifres que al tancament de juliol s’elevaven a 6.864 i a 1.280. Els creixements havien estat de 2.745 i de 282, encara que amb alguns fluxos cridaners com el pic del maig al Baix Cinca, quan sumava 7.317 ocupats en el sector primari, 453 més que al juliol.
Amb els alts i baixos propis d’una campanya com la fructícola, la diferència de treballadors per compte d’altri entre el 31 de maig i el 31 de juliol resulta cridanera en quatre localitats que concentren el gruix de la producció de la zona: Torrent de Cinca (-403, -57%), Fraga (-220,9,6%), Bellver de Cinca (-190, -14,9%) i Saidí (-162, -20%). Al contrari, l’ocupació creixia, encara que poc, a la Llitera (+54, +4,4%). Fonts del sector apunten a dos explicacions per a una minva de l’ocupació d’aquesta magnitud en unes setmanes en què normalment creix la demanda de mà d’obra: la sortida de la zona d’una part dels treballadors de temporada després de l’aclarida i el gruix de la campanya de la cirera i l’albercoc o, possiblement, moviments de grups amplis de treballadors per part de grans empreses i d’ETT. La segona hipòtesi entronca amb el canvi de model del sector agrari de la Franja, on la proporció d’autònoms i assalariats és d’un a dos i mig durant l’any i d’un a més de quatre durant la campanya fructícola.
Està per veure si aquest canvi de model té relació amb els episodis que han posat a prova diversos límits de la legislació laboral aquesta la campanya al Baix Cinca: hi ha almenys tres empreses i tres ETT investigades per imposar condicions laborals abusives a temporers contractats en origen i allotjar-los en infrahabitatges, la Inspecció de Treball i la Guàrdia Civil han detectat alguns albergs de misèria i els casos de suplantació d’identitat per obtenir feina, en els quals al final l’únic sancionat és l’agricultor encara que no té mitjans per detectar-los, ronden el mig centenar. S’hi suma la mort d’un treballador per un cop de calor quan collia fruita a Fraga. Va ser el 20 de juny, un dia en què el sud d’Osca estava de les 13.00 a les 21.00 hores sota una alerta taronja de l’Aemet, cosa que obliga a suspendre el treball a la intempèrie en les hores de més calor. Va ocórrer el mateix l’11 d’agost a Torres de Segre, on un altre treballador va morir per la mateixa causa.