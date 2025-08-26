COMBUSTIBLE
Creix un 12% el consum de biomassa a Catalunya, fins a les 550.000 tones
El consum de biomassa forestal es va incrementar en un 12% el 2024 a Catalunya, quan va assolir les 547.200 tones, segons les dades del balanç anual de l’estratègia catalana per promoure l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola.
Aquest creixement s’explica per la pujada anual d’un 34% de la biomassa en forma d’estelles, gràcies a l’entrada en funcionament de noves calderes en l’àmbit industrial i per la reducció de les exportacions.
Entre el 2012 i el 2023 es van posar en marxa a Catalunya 4.265 instal·lacions de biomassa, que van sumar una potència de 383 MW, segons l’Observatori de Calderes de Biomassa. Això va multiplicar el consum d’estella (per dos) i de pèl·let (per quinze).
A Lleida, cada vegada hi ha més municipis que han instal·lat calderes de biomassa per escalfar edificis públics. A la Val d’Aran, el Conselh estudia ara desplegar xarxes urbanes de calor a diversos pobles a les quals podrien connectar-se fins i tot els veïns, la qual cosa ja fa des del 2019 Viaplana, a la Baronia de Rialb.
Quant a les xarxes de calor d’Aran, s’alimentaran amb fusta extreta dels boscos de la zona, que es processarà en un centre logístic a Les.