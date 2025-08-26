SUCCESSOS
Més de la meitat de delictes d’odi a Lleida, per racisme i xenofòbia
Van ser el motiu de 14 de les 25 denúncies presentades l’any passat. Sis més van ser per LGTBI-fòbia, tres per ideologia i dos contra persones amb discapacitat
Els cossos policials van registrar el 2024 un total de 25 delictes d’odi a les comarques lleidatanes. Aquestes xifres formen part de l’últim informe publicat pel ministeri de l’Interior, que recull que més de la meitat de les denúncies, amb un total de 14, van ser per racisme i xenofòbia. En aquest balanç, el ministeri recorda que aquest tipus de delictes corresponen a qualsevol incident que constitueixi la manifestació d’una intolerància envers les persones pel color, nacionalitat, raça o origen, i s’exterioritza a través d’actes delictius que comporten un menyspreu i rebuig cap a aquestes. Això suposa un augment respecte al 2023, quan es van registrar 12 denúncies per atacs racistes i xenòfobs a Lleida província.
També van augmentar els delictes d’odi per discriminació de l’orientació sexual o la identitat de gènere, amb sis casos coneguts el 2024, el doble que el 2023. Així mateix, es va tenir constància de tres delictes d’odi per motius d’ideologia, baixant en aquest cas de forma significativa les denúncies, ja que el 2023 n’hi va haver 16. També es van conèixer dos casos de discriminació contra persones amb discapacitat.
Segons l’informe del ministeri de l’Interior, Lleida és la novena província amb una taxa de delictes d’odi més alta per cada 100.000 habitants, amb un total de 5,54, incloses les sancions administratives.
Un rànquing que lidera Navarra, amb una taxa de 14 fets coneguts per cada 100.000 habitants. Amb tot, els delictes d’odi van registrar un descens respecte al 2023, quan es van conèixer 35 fets d’aquest tipus. L’any passat es van fer quatre detencions per delictes d’odi (tres per racisme i un, per atacs contra l’orientació sexual i la identitat de gènere).
D’altra banda, hi va haver 26 víctimes de delictes d’odi el 2024 a les comarques lleidatanes: 17 per racisme i xenofòbia; cinc per atacs contra l’orientació sexual i la identitat de gènere; dos per disfòbia (discriminació cap a les persones amb diversitat funcional o discapacitat), i dos per causes ideològiques. En el conjunt de l’Estat, es van conèixer 1.955 delictes i incidents d’odi, la qual cosa implica una caiguda del 13,8% respecte a un any abans.