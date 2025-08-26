Mor un veí de Manresa al Parc Natural de Posets-Maladeta
Excursionistes han localitzat el cos sense vida del muntanyenc de 53 anys mentre feien una ruta al pic Perdiguero i han alertat els serveis d'emergències
Un home de 53 anys resident a Manresa ha estat trobat mort aquest dimarts al matí al Parc Natural de Posets-Maladeta, situat als Pirineus aragonesos. El tràgic descobriment s'ha produït quan un grup d'excursionistes que realitzaven una ruta per la zona han alertat els serveis d'emergències en trobar el cos sense signes vitals.
Els fets han ocorregut cap a les 11.30 hores del matí quan els excursionistes han contactat amb el telèfon d'emergències 112 per informar de la situació. Segons han indicat, havien localitzat un home immòbil a la ruta que condueix al pic Perdiguero, una de les zones més freqüentades d'aquest espai natural protegit de l'Aragó.
Després de rebre l'avís, efectius de la Guàrdia Civil i personal sanitari s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on han confirmat que el muntanyenc havia mort. Posteriorment, han procedit a l'evacuació del cos fins a l'heliport de Benasc, a la comarca de la Ribagorça, des d'on els serveis funeraris l'han traslladat fins a l'Hospital Provincial d'Osca per realitzar les diligències corresponents.