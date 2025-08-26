AIGÜES
El projecte per modernitzar el Canal d’Urgell té quatre basses de reg a la Xarxa Natura
La comunitat de regants haurà de desplaçar-les o bé aplicar mesures per mitigar-ne l’impacte ambiental. Concretarà què cal fer en cada cas en els projectes constructius que encara ha de redactar
L’ambiciós projecte de modernització del Canal d’Urgell inclou quatre basses de reg a espais protegits de la Xarxa Natura. Així consta en l’estudi d’impacte ambiental, que el ministeri d’Agricultura ha tret aquest mes a informació pública. El document assenyala que la comunitat de regants haurà de desplaçar-les o bé plantejar mesures per pal·liar-ne l’impacte. Haurà de concretar què cal fer en cada cas en els projectes executius de cada una, la redacció de les quals encara no s’ha iniciat. La proposta inicial per modernitzar el regadiu plantejava el 2019 sis basses a espais protegits, però un informe de la Generalitat va instar el 2021 a resituar-les fora d’aquests. Ara el projecte en tràmit en manté quatre, però assegura que s’ha “aconseguit eliminar i reordenar-les” per evitar “l’afectació a espais naturals protegits”.
Zepes
Dos de les basses a la Xarxa Natura són a la zona d’especial protecció d’aus (zepa) de Bellmunt-Almenara, una altra a la de Plans de Sió i una a la de Valls del Sió-Llobregós. Tanmateix, el projecte defensa que “de les quatre basses en espais protegits, només una s’ubica en una zona amb hàbitats favorables o presència d’aquestes aus”. Afegeix que “a les tres basses restants no s’afecten hàbitats favorables per a aquestes espècies protegides”.
El projecte valora que l’impacte de les obres sobre hàbitats de la Xarxa Natura pot ser “sever”, però pot mitigar-se fins a ser “moderat” o “compatible” aplicant mesures correctores. Aquestes basses es plantegen després d’avaluar i descartar una alternativa que no afectaria cap espai protegit, ja que incloïa totes les obres a l’actual zona regable. Aquesta opció va ser desestimada al considerar que tindria una menor eficiència energètica.
El projecte proposa catorze basses en una cota més elevada que el canal i fora de la zona regable (quatre a la Xarxa Natura). La seua funció és absorbir els desajustos entre els cabals bombats i els consumits per la xarxa de reg.
Així, les que estan en espais protegits “requeriran una anàlisi d’alternatives d’ubicació més específica, per evitar afectació als espais naturals protegits”. “Plantejaran alternatives i solucions tècniques, encara que energèticament siguin menys eficients, o proposaran mesures preventives, correctores i compensatòries que garanteixin un balanç ecològic neutre o positiu”, conclou l’estudi ambiental.
54 municipis
Plantegen suprimir les col·lectivitats i dividir el regadiu en 39 sectors
La proposta de modernització del regadiu va més enllà de la tecnologia per estalviar aigua i energia, i aborda també canvis organitzatius. Planteja substituir les 21 col·lectivitats històriques de regants per 39 sectors de reg, un canvi que, segons la documentació a exposició pública, ha de contribuir a “rendibilitzar” les obres, “disminuint les pèrdues de transport i distribució i, alhora, dotant cada parcel·la d’unes condicions que facilitin la implantació de regs més eficients”.
Aquest sistema donaria un pes més gran en la gestió diària a la comunitat de regants, si bé aquesta haurà d’incorporar representants de cada un dels nous sectors de reg que substitueixin les col·lectivitats. Aquestes agrupen actualment uns 18.000 regants i 48.600 parcel·les de 54 municipis a les comarques de la Noguera, el Segrià, les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell.