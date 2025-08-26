EMERGÈNCIES
Rescaten un veí de Mollerussa a Cerler
Va caure fent ciclisme de muntanya
Un veí de Mollerussa va ser rescatat dissabte per la Guàrdia Civil després de tenir un accident mentre feia ciclisme de muntanya al Barranc Alt, al terme municipal de Cerler. L’avís es va rebre a les 14.00 hores i l’home, de 48 anys, va caure mentre descendia i va patir una lesió a l’espatlla. Es va activar el GREIM de Benasc, la Unitat Àrea de Benasc i el metge del 061. El ciclista va ser evacuat i traslladat a l’aeronau fins a la localitat de Benasc, on l’esperava una ambulància per portar-lo a l’hospital de Barbastre. Durant el cap de setmana, la Guàrdia Civil va rescatar tretze persones per accident en activitats de muntanya al Pirineu oscenc. Entre ells, un senderista, de 72 anys i de Saragossa, que va morir diumenge per una parada cardiorespiratòria mentre feia el sender que puja al pic Pelupín, a Torla.
També dissabte passat van haver de ser rescatades dos muntanyenques, veïnes de Barcelona, que van quedar encinglerades a la cresta del pic de la Maladeta, a Benasc.
D’altra banda, una parapentista de 44 anys va resultar ferida greu en un accident a la zona del coll de Fades, a Bissaürri.