Tornen els assajos per al ball cerdà de la Seu
Els assajos per participar en el tradicional ball cerdà, que se celebrarà diumenge vinent en el marc de la festa major de la Seu d’Urgell, van començar ahir. Les sessions se celebraran al llarg de tota la setmana al pati de l’escola Pau Claris en tres torns, organitzats en diferents franges horàries, depenent de l’edat dels participants. Aquest any és la primera vegada que el ball cerdà permetrà la participació de parelles del mateix sexe (una cosa que no va poder veure’s ahir en els assajos). Hauran, això sí, de “respectar la indumentària tradicional” de la dansa, reconeguda el 2016 com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. Aquesta decisió es va prendre a instàncies del Col·lectiu Feminista Alt Urgell. L’organització va recordar ahir als assistents que és imprescindible participar un mínim de dos dies en els assajos.