Veten dos parcs solars per usar terra reservada al reg
Projectaven instal·lar 3.600 plaques solars en parcel·les sense transformar de l’Aragó i Catalunya. Els camps s’integren a la zona regable del canal
El Govern d’Aragó ha vetat la instal·lació de dos parcs fotovoltaics a Sant Esteve de Llitera a l’estar projectat sobre unes parcel·les que formen part de la zona regable del Canal d’Aragó i Catalunya, una situació que la normativa d’aquesta comunitat considera incompatible amb la implantació de centrals d’energia renovable.
Es tracta dels parcs La Gualtera I i II, projectats en una zona propera al nucli urbà de Binèfar però que forma part del terme municipal de Sant Esteve de Llitera. Separades per uns centenars de metres, les parcel·les en les quals havien de ser instal·lades es localitzen al nord de la carretera de Tamarit (A-140), entre les partides de Trivanas i El Regal.
Una empresa de Barbastre, Corona Australis Solar, amb 3.000 euros de capital social, projectava instal·lar a cada una 1.800 plaques fotovoltaiques que sumarien una potència d’un MW (megawatt, mil quilowatts).
Consulta pública
El projecte eludia el tràmit de consulta pública al no requerir per les seues dimensions la tramitació d’un estudi d’impacte ambiental ni haver sol·licitat als seus promotors la declaració d’utilitat pública, la qual cosa és innecessària quan no es plantegen recórrer a l’expropiació de terrenys per garantir-se la construcció. Tanmateix, aquestes circumstàncies no eximien el projecte d’haver de superar un tràmit d’audiència amb diverses institucions.
Endesa i les conselleries d’Indústria i Urbanisme van emetre informes favorables, com l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental), mentre que Carreteres i l’ajuntament van eludir pronunciar-se.
El servei provincial d’Agricultura d’Osca, per la seua part, va recordar que la llei d’Agricultura Social prohibeix instal·lar parcs solars o eòlics a terrenys en què les administracions “hagin iniciat projectes de creació o de modernització de regadius, havent estat declarat el seu interès general, tret que es tracti de plantes destinades a l’autoconsum”. També va afegir que, en ambdós casos, les parcel·les en què hi havia projectades les dos plantes es veuen afectades per aquesta incompatibilitat.
“Actualment les esmentades parcel·les no tenen iniciat cap projecte de creació o modernització de regadius”, va informar la comunitat de regants de Sant Esteve a proposta del promotor, que intentava així evitar el veto. Tanmateix, el Govern d’Aragó va acabar imposant-lo “al resultar incompatible” amb aquest precepte legal.
Aragó avala la planta que injectarà biogàs a la xarxa de Fraga
El Govern d’Aragó ha atorgat la declaració d’interès autonòmic a la planta que Biored, una filial de l’empresa distribuïdora de gas ciutat Redexis, promou a Fraga i des de la qual preveu injectar biogàs fabricat a partir de dejeccions ramaderes i altres residus a la xarxa de distribució local de la capital del Baix Cinca. La declaració d’interès autonòmic, que comporta una relaxació de les exigències administratives, afecta també les plantes que aquesta mateixa empresa vol posar en marxa a les localitats terolenques d’Alcanyís i de Cella. “Les societats del Grupo Redexis operen i desenvolupen infraestructures gasistes essencials per a la competitivitat de la indústria i el benestar de les llars”, diu la resolució del Consell de Govern. Es preveu que generi 9 llocs de treball directes i 17 d’indirectes.