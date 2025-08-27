MUNICIPIS
Alarma a la Granja d'Escarp a l’atacar un gos dos veïns en una setmana: "no podem quedar-nos impassibles"
L’animal, un dog de Bordeus, està identificat però va pel poble lliure i sense morrió. Els afectats van ser atesos al CAP de Seròs amb mossegades i altres lesions
Un gos d’una raça qualificada com a potencialment perillosa està ocasionant preocupació i alarma entre els habitants de la Granja d’Escarp, després d’haver atacat en espais públics del municipi dos veïns en tot just una setmana. Així ho van confirmar ahir fonts municipals.
Les mateixes fonts van corroborar que l’últim atac va tenir lloc diumenge passat al matí. Van detallar que l’animal, que no portava la corretja ni el morrió que exigeix la normativa municipal sobre animals potencialment perillosos, va atacar una persona que passejava pel Camí del Riu Segre. Es tracta d’un dog de Bordeus registrat i amb els papers d’identificació en regla, propietat d’un veí i que va lliure pels carrers des de fa temps, segons fonts del consistori.
En ambdós atacs, les víctimes van patir lesions de consideració i mossegades i van haver de ser ateses al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Seròs.
Davant d’aquesta situació, l’ajuntament ha decidit prendre la iniciativa i, en coordinació amb la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra, que poden obrir diligències d’ofici i denunciar els atacs, ha citat el propietari de l’animal perquè comparegui avui al matí al consistori.
L’alcalde, Manel Solé, va parlar amb les famílies afectades per conèixer els fets de primera mà. Preguntat en aquest sentit, el primer edil va afirmar que “és una cosa que ens preocupa molt” i que l’ajuntament “treballa perquè aquests fets no es tornin a produir”.
“No podem quedar-nos impassibles mentre els veïns surten al carrer amb por que es puguin trobar amb el gos lliure per la via pública i els mossegui”, va remarcar Solé. Mentrestant, els veïns de la Granja d’Escarp reclamen mesures urgents per evitar nous incidents amb aquest animal i el consistori estudia possibles sancions i protocols de seguretat per mantenir la convivència i la tranquil·litat i evitar que els veïns estiguin atemorits.
Altres incidents
Els últims mesos hi ha hagut altres incidents amb gossos en altres municipis de la comarca. Així els ajuntaments d’Alcarràs i Torres de Segre es van coordinar a primers d’any amb el consell comarcal del Segrià per intervenir davant de l’existència d’una vintena de gossos sense identificació que deambulaven entre els dos municipis i començaven a generar preocupació.
No comptaven amb identificació i els ajuntaments sospiten que tenen relació amb una finca de Torres, el propietari de la qual ja va ser sancionat fa uns mesos.