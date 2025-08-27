CLIMATOLOGIA
Os de Civís recupera l’activitat turística
Els hotelers i restauradors d’Os de Civís agraïen aquesta setmana la gestió del Govern i dels serveis d’emergències d’Andorra durant els moments crítics del despreniment de roques i terra que va deixar incomunicat el poble durant diversos dies.
La situació ha quedat normalitzada i els grups de turistes i de vehicles tornen a circular despreocupats pels carrers de la localitat. Així mateix, els tres complexos hotelers del poble confirmen que han patit repercussions econòmiques pel tancament de la carretera. En el cas del d’Os de Civís i Spa xifren les pèrdues en 25.000 euros.
Per la seua banda, l’alcalde pedani, Jordi Betriu, explicava que la xifra total dels turistes repartits als tres hotels el dia del despreniment era de 165 persones i que 20 d’ells es van quedar a Andorra.