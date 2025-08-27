Detingut per circular a més de 200 km/h per la C-14 a Ciutadilla
Els Mossos d'Esquadra van aturar el vehicle a l’entrada de Tàrrega i en tractar-se d'un ciutadà estranger sense residència a Espanya va quedar arrestat
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts un conductor de 40 anys a qui un radar de velocitat va enxampar a més de 200 quilòmetres per hora a la C-14 a Ciutadilla, a l'Urgell. Està acusat d'un presumpte delicte contra la seguretat viària.
Els fets van succeir ahir a la tarda durant un control preventiu de velocitat que es va muntar en un tram de la C-14 on la velocitat està limitada a 90km/h, la genèrica de la via. Concretament, va ser a les 18.00 hores quan el radar dels Mossos va detectar un vehicle circulant a 202 km/h, més del doble de la permesa.
Els agents van aturar el vehicle a l’entrada de Tàrrega i van informar al conductor que havia comés un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. En tractar-se d’un ciutadà estranger, es van desplaçar tots a la comissaria de Tàrrega per si podia aportar cap justificant de residència a l’estat espanyol. En constatar que no disposava de residència per poder assegurar les comunicacions judicials va quedar detingut per assegurar el seu pas a disposició judicial, segons explica la policia.