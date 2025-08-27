SUCCESSOS
Detingut per fabricar i col·locar dos artefactes explosius a la Seu
Un va ser localitzat el 10 de juliol a l’exterior d’unes oficines d’un organisme públic. Dies abans, se n’havia localitzat un altre i cap no va arribar a detonar
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Informació Territorial de l’Alt Pirineu i Aran van detenir el passat 20 d’agost a la Seu d’Urgell un home de 53 anys per col·locar, en dos ocasions, artefactes explosius fabricats de forma casolana, que no van arribar a detonar, a la capital de l’Alt Urgell. Va ser arrestat com a presumpte autor de delictes de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius i trencament de condemna. La investigació es va iniciar el 10 de juliol, al descobrir un artefacte explosiu casolà a l’exterior de les oficines d’un organisme públic de la Seu d’Urgell.
L’artefacte no va arribar a detonar, però es va activar un dispositiu de seguretat amb la intervenció d’efectius dels Tedax, que van procedir a la neutralització. Es dona la circumstància que aquest incident es va vincular a un altre que havia tingut lloc dies abans, el 30 de juny també a la Seu, quan es va localitzar un altre artefacte de diferent composició i també sense detonació.
Les gestions d’investigació van permetre identificar i vincular directament el detingut amb ambdós fets. El 21 d’agost es va portar a terme una diligència d’entrada i escorcoll autoritzat pel Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu al domicili del sospitós, on els Mossos d’Esquadra van intervenir diversos artefactes explosius casolans, així com diferents eines per fabricar-ne. Així mateix, els agents van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i una evolució tècnica de fabricació per part de l’autor.
El detingut, que té antecedents policials, va passar a disposició el 22 d’agost al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell. Fonts properes van assenyalar que la investigació va descartar el terrorisme com a motivació d’aquests fets i es va ordenar l’ingrés del detingut en un centre psiquiàtric.