Fleques a la recerca de relleu
Dotze han tancat en una dècada i divuit continuen actives, encara que els amos de sis es jubilen o les traspassen. El consell i l’Associació Leader Ponent preparen un curs per formar forners
El consell comarcal del Pla d’Urgell i l’Associació Leader de Ponent han anunciat l’inici, aquest mes de setembre, d’un curs d’ajudant de forner amb l’objectiu de garantir el relleu generacional i frenar el tancament progressiu de forns de pa artesans a la comarca.
Segons un estudi de l’entitat comarcal, els últims anys han abaixat la persiana dotze forns de pa i actualment només en queden divuit d’actius (un terç ubicat a la capital, Mollerussa). D’aquests, dos propietaris estan a punt de jubilar-se i quatre negocis es troben en opció de traspàs, la qual cosa posa en risc que diversos municipis es quedin sense aquest servei bàsic.
D’aquesta manera, un terç dels municipis del Pla d’Urgell ja no tenen forn propi, i alguns pobles com Bell-lloc d’Urgell, que havia arribat a tenir cinc fleques, porten sis anys sense cap.
“La fleca no és només un lloc on es ven pa”, va remarcar el president del consell, Carles Palau. “És un espai social on la gent del poble es troba, socialitza i comparteix les novetats del dia. Si desapareixen, no només perdem un servei de primera necessitat, sinó també un punt de trobada”, va afegir.
Curs de formació
El nou programa, que es desenvoluparà a l’Aula de Formació Pa de Ronyó de Torregrossa, oferirà 80 hores de formació pràctica en fleca i brioixeria artesana. Les sessions es faran els dissabtes al matí i està previst que comencin a mitjans de setembre i s’allarguin fins a finals de maig o principis de juny.
Així mateix, el curs, de caràcter gratuït, disposa de deu places. Cinc són per a persones majors de 16 anys empadronades al Pla que tinguin un projecte empresarial vinculat a l’obertura d’una fleca, mentre que les altres cinc es reserven a persones nouvingudes o en situació de vulnerabilitat que vulguin reorientar la seua trajectòria laboral.
El Gremi de Forners de les Terres de Lleida també hi participa. El vicepresident de l’entitat, Raül Redondo, va recalcar que la desaparició de forns de pa suposa una pèrdua cultural i de qualitat alimentària. “Massa pobles s’han resignat a comprar el que es diu pa però no ho és. Hem de defensar el pa artesà i natural, que no fa mal i que manté les tècniques tradicionals”, va dir.
Nous emprenedors
“Els alumnes sortiran molt ben formats, amb pràctiques reals i coneixent la problemàtica del dia a dia. Això no només donarà aire als forners actuals, sinó que obrirà la porta a noves iniciatives emprenedores”, van assegurar des del gremi.