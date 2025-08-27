SUCCESSOS
Mor a l’hospital un home que va ser apunyalat al maig a Agramunt
A Lleida ciutat, un jove de 24 anys és el quart ferit per arma blanca en 48 hores
Un home que va ser apunyalat per l’esquena a Agramunt a finals de maig va morir a l’hospital dijous passat, tres mesos després de l’agressió. A Lleida ciutat, un apunyalament a Cappont dilluns a la nit es va convertir en el quart en tot just 48 hores i Mossos i Urbana van anunciar que mantindran controls en zones conflictives.
Un home que va ser apunyalat per l’esquena a finals del mes de maig a Agramunt va morir dijous passat a l’hospital a causa de les ferides, tres mesos després de l’agressió. Així ho van confirmar ahir fonts municipals, que van indicar que la víctima va ingressar inicialment a l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i posteriorment va ser traslladada a un centre mèdic de Barcelona, on va morir. Un home de 48 anys va ser detingut com a presumpte autor de l’apunyalament.
A Lleida ciutat, un jove de 24 anys es va convertir dilluns a la nit en el quart ferit per arma blanca a la capital del Segrià en 48 hores. L’agressió va tenir lloc a l’avinguda València i els Mossos van arrestar el presumpte agressor, un home de 71 anys. Segons testimonis, ambdós van entaular una discussió, podria ser que per un telèfon mòbil. El ferit va rebre un tall amb una navalla al cap i va ser evacuat a l’Arnau, mentre que a l’agressor li van imputar també un robatori amb violència.
Aquest és el tercer arrest per apunyalaments a Lleida des de diumenge, quan van ser detinguts dos germans de 15 i 18 anys per un atac amb navalla a un home al carrer Múrcia. El mateix dia hi va haver un altre apunyalat en una baralla entre dos grups de persones prop d’un local de lleure a l’N-230.
Els Mossos, segons van explicar ahir després d’una reunió amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, ja tenen identificat un dels presumptes autors, un menor d’edat. També analitzen imatges de l’agressió de dilluns al migdia al carrer Ramon Llull, amb un jove apunyalat al tòrax. En aquest cas, l’okupació d’un pis podria ser la causa. Així ho va explicar en la reunió el cap de l’ABP dels Mossos al Segrià, l’inspector Xavier Ribelles, juntament amb el comissari de la Regió Policial de Ponent, Josep Codina, i el cap de la Urbana, Josep Mallada.
Els Mossos van admetre “sorpresa” per la concentració d’aquest tipus de delictes i van llançar un missatge de “tranquil·litat”. El tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, va dir que Urbana i Mossos mantindran “punts de control especials” en zones conflictives, també contra armes blanques.
Està acusat d’un delicte de robatori amb violència, ja que va forcejar per obtenir la bossa de mà de la víctima, que anava amb un caminador. Els agents van recuperar els objectes sostrets.
Detingut per robar d’una estrebada la bossa a una anciana a Noguerola
Un home de 41 anys va ser detingut ahir a primera hora del matí per robar la bossa d’una estrebada a una anciana al barri de Noguerola. Segons fonts policials, a les 8.45 hores la Guàrdia Urbana va rebre una trucada alertant que una dona acabava de patir un robatori violent a la rambla Ferran, a l’altura del número 16. Les patrulles es van dirigir al lloc i van veure el lladre, que no va fer cas de les ordres dels agents i va sortir corrents. Finalment, va ser interceptat al carrer General Brito.
Asseguren que els delictes aquest estiu han caigut un 7% a la capital
Els Mossos van assenyalar ahir que aquest estiu s’ha constatat un descens del 7% en el nombre de delictes a la capital i van assegurar que les agressions registrades els últims dies són “entre persones d’entorns coneguts”. A més, van assenyalar que els delictes contra les persones han caigut un 2%. Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va titllar els fets d’“inacceptables” i va dir que “cal avançar a garantir l’ordre públic les 24 hores”. També va afirmar que seran “perseverants” a combatre la tinença d’armes blanques i va reiterar que, com ja van anunciar dilluns, la Paeria es personarà com a acusació particular en casos que afectin “la percepció de la seguretat a Lleida”.