Roben en tres cases durant la festa major de l’Espluga Calba: "els lladres miren els programes de festes"
Durant els actes de dilluns, i els Mossos obren una investigació
L’alcalde de l’Espluga Calba, Igor San Emeterio, va denunciar aquest dimarts el robatori en tres cases del poble mentre se celebraven els actes de tancament de la festa major, un sopar popular i una cantada d’havaneres a la qual van assistir més de 250 persones. L’alcalde va indicar que es va posar denúncia davant dels Mossos a les Borges, que han confirmat els fets i han obert una investigació. Els lladres també van intentar desvalisar tres cases més, va remarcar San Emeterio.
L’alcalde va indicar que no només ha succeït a l’Espluga Calba sinó que hi ha hagut altres poblacions en les quals s’han produït robatoris durant les festes d’aquest mes. “Els lladres miren els programes de festes i saben quins actes són més populars i atreuen més gent. Aprofiten aquell temps per entrar a les cases.” També va afegir que els veïns se senten desprotegits i espantats perquè no saben què es trobaran quan arribin a casa. També va denunciar desprotecció dels Mossos i va remarcar que a les Garrigues fan falta més afectius per a més vigilància perquè “també tenim constància de robatoris en piscines com la de Juneda o Vinaixa”.
“Sabem que els Mossos activen els protocols a l’estiu i fan més patrulles però just ahir no van venir. Devien tenir feina en altres zones.” San Emeterio va remarcar que tampoc deixen prendre mesures als consistoris i veïns. “Vam plantejar la possibilitat de fer vigilància veïnal i ens van dissuadir, tampoc podem posar càmeres perquè el procés i la normativa són molt estrictes”, va dir.