Amonestació de la síndica de greuges a l’ajuntament
Per haver deixat sense respondre més de 20 consultes d’un regidor. Insta l’equip de govern municipal a contestar-les i a agilitzar futures respostes
La síndica de greuges ha fet una estirada d’orelles a l’equip de govern de l’ajuntament de Puigverd al no respondre en forma i data més de vint peticions d’informació d’un regidor de l’oposició, en aquest cas Josep Solsona, l’exalcalde que va morir per suïcidi un any després.
“Les sol·licituds s’haurien d’haver atès amb més celeritat” i “s’ha superat el termini establert normativament per respondre”, assenyala la resolució de la síndica. Així, recorda que la normativa dona per acceptades les sol·licituds d’informació dels regidors “si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar des de la data de presentació”, cosa que en aquest cas no es va produir.
La síndica advoca per “posar en relleu la transcendència que té la demora en l’entrega d’aquesta informació en l’exercici efectiu del dret a participar en els assumptes públics” que reconeix la Constitució en casos com aquest, en el qual el volum de consultes admeses però pendents de respondre va assolir les 22.
Resposta i mesures
La resolució insta l’equip de govern a “donar resposta a totes les instàncies” pendents de respondre “sense més demora” i a “adoptar mesures organitzatives que permetin reduir demores en l’atenció” de les consultes dels regidors “dins del termini previst legalment”.
L’ajuntament, que li va traslladar “preocupació” per la “interpel·lació reiterada” que el desaparegut difunt efectuava a la persona responsable de la secretaria, va explicar en la seua resposta a la síndica de greuges que l’alcaldessa estava “valorant si donar una resposta conjunta o elevar-les totes a la pròxima sessió del ple”.
Tanmateix, aquesta opció no és possible en un consistori: les consultes dels edils “s’han de respondre per la mateixa via de la formulació”, la qual cosa obliga a complimentar “també mitjançant escrit formal” les que, com era el cas, arribaven per aquesta via.
L’equip de govern va declinar oferir la seua versió dels fets després d’haver-l’hi sol·licitat aquest diari.
Així mateix, això només pot ocórrer en casos “de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial”.
Delimita els casos en què un edil pot intervenir online al ple
La resolució de la síndic de greuges inclou un apartat dedicat a la participació telemàtica dels regidors als plens, després d’un curiós episodi en el qual la intervenció online d’un membre de l’equip de govern va ser decidida “per majoria absoluta dels membres del ple”. La síndica de greuges recorda a l’equip de govern que “la presencialitat només podrà veure’s alterada per la concurrència de les circumstàncies excepcionals” que recull la llei de bases del Règim Local, l’existència de les quals “haurà de ser valorada i justificada per l’alcalde o qui el substitueixi”.