Detinguts tres lladres a Montblanc després d'una persecució de pel·lícula des d'Ivars d'Urgell
Els arrestats van saltar-se tres controls policials i van envestir un vehicle dels Mossos durant la fugida
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts tres homes a l'AP-2 a l'altura de Montblanc (Tarragona), acusats d'un robatori amb força comès a Ivars d'Urgell (Lleida) i de pertànyer a un grup criminal. La detenció es va produir després d'una perillosa persecució en què els sospitosos van saltar-se fins a tres controls policials i van envestir deliberadament un vehicle policial durant la seva fugida.
Els fets van començar el dimarts 27 d'agost quan els agents van detectar un vehicle d'alta gamma amb plaques estrangeres en un control de trànsit a la carretera LV-3344, entre Ivars d'Urgell i Castellserà. En veure la presència policial, els ocupants van fer un canvi brusc de sentit i van fugir a alta velocitat, posant en alerta els agents. Poc després, el mateix vehicle es va saltar un semàfor provisional en una zona d'obres prop de Bellpuig, posant en greu risc els treballadors.
Simultàniament, els Mossos van rebre l'avís d'un robatori amb força en un domicili d'Ivars d'Urgell, on els lladres havien estat sorpresos pels veïns mentre forçaven la porta d'entrada. Les descripcions i el temps dels fets apuntaven que els ocupants del vehicle detectat al control estarien implicats en el robatori.
Persecució a alta velocitat per l'autopista
Immediatament es va activar un dispositiu de recerca amb controls per tota la regió. Cap a les 13 hores, el vehicle va ser localitzat a la rotonda d'accés a l'AP-2 a Lleida, però els sospitosos van ignorar les ordres d'aturada i van accedir a l'autopista a gran velocitat en direcció Tarragona. Durant la fugida, van eludir un tercer control situat a la sortida de les Borges Blanques.
Les patrulles no van perdre de vista els fugitius i van iniciar un seguiment controlat per l'autopista. Quan els agents van intentar avançar el vehicle, els sospitosos van impactar deliberadament contra el cotxe policial amb la intenció de fer-lo sortir de la via. Finalment, cap a les 13:50 hores, el vehicle va ser interceptat a l'altura de Montblanc i els tres ocupants van ser detinguts.
Material incriminatori i modus operandi identificat
Durant l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar aplicadors d'adhesiu epoxi utilitzats per enganxar marcadors a les portes dels domicilis, eines específiques per cometre robatoris i diverses peces de roba. A més, les descripcions facilitades per testimonis del robatori coincidien amb els ocupants del vehicle.
Als tres detinguts —de 21, 24 i 55 anys— se'ls atribueix un delicte de robatori amb força i pertinença a grup criminal. Al conductor, l'home de 55 anys que ja comptava amb antecedents policials, també se li imputen els delictes de conducció temerària, danys i atemptat contra agents de l'autoritat.
Segons la investigació, tot apunta que els detinguts formarien part d'un grup criminal establert al Camp de Tarragona especialitzat en robatoris en domicilis. El seu mètode consistiria en desplaçar-se en equips de tres persones arreu de Catalunya, on el conductor es queda vigilant en un lloc discret mentre els altres dos realitzen l'assalt per després fugir ràpidament.
La coordinació entre la Regió Policial de Ponent i la del Camp de Tarragona ha estat clau per a l'èxit de l'operació. Els detinguts passaran aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.