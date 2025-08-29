Una dotzena d'atacs de gossos a ramats al Pirineu aquest any
Els Agents Rurals han fet fins a 19.000 actuacions de prevenció i control a les comarques de muntanya, un 40% de les quals dins dels parcs naturals
Els Agents Rurals porten dutes a terme, en el que portem d'any, unes 19.000 actuacions de prevenció i control a l'Alt Pirineu i Aran. D'aquestes, 8.000, més d'un 42%, han tingut lloc tant dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com als parcs naturals de l'Alt Pirineu i el Cadí-Moixeró. Cal tenir en compte que enguany s'ha implementat un pla de reforç de vigilància d'aquests espais protegits arreu de Catalunya, el qual ha anat acompanyat d'un increment d'efectius. Pel que fa a les infraccions, s'han tramitat 850 denúncies per diverses causes. Una de les més importants té a veure amb la circulació motoritzada per àrees restringides, amb 350 sancions. També preocupa l'augment dels atacs de gossos a ramats, 12 aquest any.
L'entorn de l'embassament de Sallente, on hi ha el telefèric de la Vall Fosca, ha estat un dels punts on diversos efectius dels Agents Rurals han dut a terme tasques de prevenció i control aquest divendres. La cap de l'Àrea Regional de l'Alt Pirineu del cos, Anna Servent, ha explicat que el pla de reforç de vigilància als espais naturals està vigent des de la Setmana Santa passada i que s'activa en caps de setmana i períodes vacacionals com l'actual.
El pla abasta tant els parcs naturals com altres espais protegits on hi ha una elevada afluència de persones o presenten alguna problemàtica específica. Les mesures de reforç han permès duplicar el nombre d'actuacions en aquestes àrees, segons ha apuntat Servent, que ha dit que cal "aconseguir fer compatible l'augment de visitants amb la protecció del medi natural". En aquest sentit, ha assegurat que cada vegada hi ha més exigència per part dels turistes. "Quan visitem un espai natural protegit no volem escoltar música alta d'un radiocasset, no volem veure ralis de vehicles totterrenys, no volem veure deixalles", ha conclòs.
La cap de l'Àrea Regional de l'Alt Pirineu també ha dit que cal tenir en compte la presència de ramaderia extensiva en aquests espais. De fet, ha assegurat que els atacs de gossos a ramats, principalment d'ovelles i cabres, han augmentat "de forma molt important" en els darrers quatre anys, registrant-se un total de 16 durant el 2024 i una dotzena en el que portem d'any. Per aquest motiu, s'han intensificat les inspeccions per comprovar que els gossos vagin lligats, estiguin xipats i no molestin a l'entorn.
Pel que fa als problemes derivats de la circulació motoritzada en entorns on aquesta està restringida, Servent ha dit que algunes de les causes tenen a veure amb "la popularització de rutes tot terreny, o la presència d'usuaris estrangers que venen d'altres països d'Europa seguint rutes que troben per internet". De fet, l'any passat ja es van imposar 300 denúncies per aquesta qüestió i unes altres 275 al 2023. Davant d'aquesta situació, ha defensat les polítiques de regulació de diverses pistes que s'estan aplicant en diversos punts.
Quant a l'augment d'efectius del cos d'Agents Rurals, aquest ha passat de gairebé 500 a més de 700 a tot Catalunya en dos anys. En el cas de l'Alt Pirineu, s'ha incrementat el nombre d'agents en una quinzena, fins arribar als 85.