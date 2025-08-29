PLUGES
Esllavissaments per pluges tallen l’accés a Port Ainé i enfonsen un mirador a Caregue
Ferrocarrils i l’Institut Cartogràfic i Geològic treballen ja a la carretera i Rialp demana més ajuda a la Diputació. El temporal va tombar diversos arbres sobre la C-13 a Talarn, on es va donar pas alternatiu
Les pluges intenses d’aquests últims dies van provocar ahir dos nous esllavissaments al Pallars Sobirà, concretament al terme municipal de Rialp, que se sumen a l’esdevingut a la carretera d’Escàs fa just una setmana. La primera allau va tallar l’accés a Port Ainé. Va arrossegar pendent avall la malla dinàmica instal·lada per evitar la caiguda de roques sobre la carretera i va afectar uns 150 metres de calçada. A la tarda, va cedir parcialment el terra d’un mirador al poble de Caregue, que aquests dies plujosos ja havia presentat signes de deteriorament.
La carretera de Port Ainé, coneguda també com a carretera de Roní, és de titularitat municipal, si bé el manteniment està gestionat pel departament de Territori en virtut d’un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), titular de l’estació d’esquí.
Tècnics de l’empresa pública i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) van iniciar ahir treballs per aclarir la calçada i elaborar un informe tècnic que avaluï l’abast del despreniment.
Quant a l’esllavissada a Caregue, l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, va explicar que aquell mateix matí havien segellat una esquerda a la zona per evitar filtracions d’aigua que agreugessin la inestabilitat del terreny. Tanmateix, el mirador es va enfonsar al cap de poques hores. Sabarich va detallar que ha demanat a la Diputació que augmenti l’ajuda d’urgència inicialment prevista per reobrir la carretera d’Escàs i va enviar un missatge de tranquil·litat als veïns de la zona.
Sabarich també va recordar que fa anys que reclamen la construcció d’un telecabina des de Rialp fins a Port Ainé per minimitzar riscos geològics i deixar la carretera “només per a serveis, ja que hi són freqüents els despreniments”.
El temporal també va causar ahir incidències en altres punts del Pirineu. De matinada, el vent va tombar diversos arbres a la C-13 a Talarn, on va caldre donar pas alternatiu durant unes hores. A més, el Meteocat va mantenir activa durant tota la jornada activa una alarma moderada per pluges al Pirineu lleidatà i a la Noguera. Hi va haver fortes tempestes amb granís, que van deixar més de 40 litres per metre quadrat en tot just una hora a Espot i Sort.