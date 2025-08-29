Investigats tres lleidatans per un incendi forestal mentre feien treballs amb una radial a Osca
L'Aragó havia prohibit l'ús d'aparells susceptibles de provocar combustió i el foc va afectar 27 hectàrees
La Guàrdia Civil investiga tres veïns de Lleida i un de la comarca del Cinca Mitjà, tots ells homes d'entre 31 i 51 anys, per l'ús negligent d'una radial que va acabar provocant un incendi forestal que va cremar 27 hectàrees al municipi d'Abiego, a Osca. Els fets van tenir lloc el 5 d'agost cap a les 17.35 hores i les flames van afectar camps de cereal i un alzinar. La investigació va determinar que el foc s'havia originat per les espurnes generades durant l'ús negligent d'una radial en una nau on s'estaven fent obres de rehabilitació. Segons la Guàrdia Civil, els presumptes autors no havien adoptat les mesures preventives de seguretat i havien fet ús de l'aparell tot i estar prohibit en aquelles dates pel risc d'incendi elevat.
Les dates de l'incendi coincidien amb la declaració d'alerta roja d'incendis a la zona per part del Govern d'Aragó que, entre altres, prohibia les activitats susceptibles de provocar combustió, com ara soldadures, l'ús de maquinària que generés espurnes o talls metàl·lics a l'aire lliure. El foc es va originar el 5 d'agost a la tarda i va quedar extingit el dia 7 a les 2.30 hores.
El 20 d'agost, agents de la Guàrdia Civil van procedir a la investigació dels quatre presumptes autors per un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Els investigats hauran de presentar-se al jutjat d'instrucció número 1 d'Osca quan siguin requerits.