La ruta lleidatana per les "catedrals de l'oli": patrimoni modernista a Les Garrigues
La iniciativa turística posa en valor les obres d'arquitectes com Cèsar Martinell i Francesc de Paula Morera en diverses localitats de la comarca
El Consell Comarcal de les Garrigues ha engegat aquest estiu una nova proposta turística centrada en el patrimoni modernista de la comarca. La Ruta del Modernisme a les Garrigues ofereix als visitants un recorregut per edificis agrícoles, educatius i municipals construïts a principis del segle XX per arquitectes de prestigi com Cèsar Martinell, Francesc de Paula Morera i Francesc Porqueras. L'Ajuntament de Cervià de les Garrigues destaca com un dels elements més imponents d'aquest itinerari que també apropa el públic a les emblemàtiques cooperatives d'oli garriguenques.
La iniciativa posa en relleu construccions erigides durant una època d'esplendor comarcal que conserven elements característics del modernisme català, com l'ús del maó vist i els arcs parabòlics, a més de detalls ceràmics, serralleria artística i una notable integració amb l'entorn rural. "Volíem posar en valor aquests edificis que tenim escampats en diversos municipis de la comarca, que sabíem que existien, però que ningú li havia donat el punt d'atenció que han de tenir", explica a l'ACN Isidre Pinyol, tècnic de cultura del Consell Comarcal.
Les catedrals de l'oli, protagonistes de la ruta
Seguint el model de les rutes enoturístiques de les comarques tarragonines i ebrenques, les Garrigues aposta per promocionar les anomenades "catedrals de l'oli" que, a més de funcionar com a agrobotigues, en alguns casos inclouen espais museístics o punts d'informació turística integrats en antigues cooperatives oleícoles.
L'obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, destaca amb la Cooperativa l'Arbequina d'Arbeca, la de l'Albi i la del Soleràs, edificis "modestos però amb clara empremta modernista", segons remarca Pinyol. La ruta també incorpora la Cooperativa de Sant Antoni Abad de la Granadella, dissenyada per l'arquitecte lleidatà Joaquim Porqueras Banyeras l'any 1920.
Patrimoni municipal i escolar amb segell modernista
L'itinerari proposa visitar el monumental edifici de l'Ajuntament de Cervià de les Garrigues, construït entre 1912 i 1913 per l'arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell. El recorregut inclou altres joies arquitectòniques com la Casa de la Vila d'Arbeca i les escoles dels Torms, a més de Cal Blanco de Vinaixa. Tot i que la comarca també compta amb diverses cases particulars d'estil modernista a les Borges Blanques, Fulleda, Granyena de les Garrigues i Juneda, aquestes no s'han incorporat inicialment a la ruta per tractar-se de propietats privades, tot i que el Consell Comarcal no descarta ampliar l'oferta en un futur.
Per facilitar la visita autoguiada, s'ha editat un fullet amb informació detallada de cada punt d'interès. El tècnic de cultura destaca el creixent atractiu turístic de la comarca: "En pocs anys hem passat de tenir deu cases rurals a més de 50, i d'un espai d'autocaravanes a una desena", assegura Pinyol, evidenciant l'interès creixent per descobrir aquest territori de l'interior de Catalunya.