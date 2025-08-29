Tot a punt per a l’Aquelarre de Cervera, la festa del foc i les bruixes
La jornada central de demà dissabte culminarà amb l’Escorreguda
Cervera es convertirà aquest cap de setmana a la capital del foc, les bruixes i la música amb la 48 edició de la festa de l’Aquelarre. Avui divendres tindrà lloc la Trobada de Bestiari amb sis bèsties entre les quals hi haurà el Drac de la Geltrú, la Godra de Caldes de Montbui, la Víbria Llacunalba de Canyelles i el Drac Miserach de Sant Pau d’Ordal. La jornada acabarà amb l’actuació del grup de percussió femení Band Tokades a la plaça Major que, sota el nom d’XXTravaganza, retrà homenatge als vint espectacles que ha ofert a l’Aquelarre.
Dissabte se celebrarà la jornada central. Els més petits prendran els carrers a la tarda amb l’Aquelarret i a la nit arribarà el moment més esperat, amb l’espectacle central inspirat en La Flauta Màgica, codirigit per segon any per Pol Bosch i Gemma Oriol. Inclourà la Invocació, Aparició i Escorreguda del Mascle Cabró a Cal Racó.
El foc serà un altre dels grans protagonistes de la nit amb els correfocs i el Foqueral final de la mà del Ball de Diables de Cervera Carranquers que, en aquesta ocasió, comptarà amb els Diables Voramar del Serrallo i la Víbria de Tarragona com a colla convidada. Cremaran més de 450 quilos de pólvora.
El cap de cartell de l’apartat musical serà Buhos, que actuarà a la plaça Magdalena de Montclar. Hi haurà altres grups i DJ en altres places de la ciutat. A més, des d’avui a les 17.00 hores i fins diumenge obrirà la Fira del Gran Boc als patis de la Universitat amb parades d’esoterisme, productes naturals i tarot, així com tallers, conferències, rituals i concerts. Durant la setmana s’han celebrat activitats prèvies com els tallers de l’Aquelarret, el Dimecres de Cendra a la plaça Major amb cercavila, el correfoc i els tradicionals titelles, que van omplir tots les funcions a l’església de Sant Joan, i el Dijous Gras a la plaça del Fossar després de l’ampliació de les escales.