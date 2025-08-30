Els municipis de les Garrigues Altes reclamen més vigilància policial davant un "increment notable" dels robatoris
Veïns i pagesos organitzen batudes per foragitar els lladres, que roben en granges, cases, piscines i ajuntaments
Els municipis de les Garrigues Altes demanen més vigilància policial després d'haver patit, segons denuncien, un increment "notable" de robatoris durant la primavera i l'estiu que generen inseguretat ciutadana. Els lladres entren a robar en granges, magatzems, habitatges, piscines municipals i, fins i tot, en ajuntaments com el de Granyena de les Garrigues, un municipi de 170 habitants on el consistori acaba d'estrenar una alarma i càmeres de vigilància per dissuadir-los. Alguns veïns i pagesos s'organitzen per grups de missatgeria instantània, coordinant batudes i intercanviant alertes en cas de detectar vehicles sospitosos. Els Mossos d'Esquadra assenyalen que no han detectat un increment important de robatoris aquest estiu a la zona.
El degoteig de robatoris en els últims mesos genera preocupació en municipis com Bellaguarda, la Granadella, Granyena de les Garrigues o Juncosa. Diversos veïns consultats per l'ACN afirmen que se senten desprotegits per un tipus de delinqüència que s'aprofita de la baixa densitat demogràfica, l'existència d'habitatges buits i una presència policial que consideren escassa, tenint en compte que aquests municipis petits no disposen de policies locals i aquesta funció recau únicament en els Mossos.
"Tenim la sensació que aquests robatoris queden impunes, que els lladres poden fugir fàcilment d'aquests municipis on hi ha poca població, per unes carreteres amb molt poc trànsit i molt poca vigilància. Demanem que hi hagi més seguretat perquè els veïns se sentin més segurs i aquesta vigilància no hagi de recaure en ells", afirma a l'ACN Sílvia Pallejà, tècnica de desenvolupament local de la comunitat de municipis Garrigues Altes.
Càmeres i alarmes a l'Ajuntament de Granyena de les Garrigues
Un dels objectius dels lladres ha estat l'edifici que acull el consultori i l'Ajuntament de Granyena de les Garrigues, on van entrar a robar al març i al maig. L'alcaldessa, Montse Florensa, explica que els assaltants van esbotzar tres portes i es van endur més de 2.000 euros que hi havia a la caixa del consistori. En la segona intrusió, es van endur uns altres 500 euros i, a més, van sostreure diners del bar i van entrar a robar a la sala del jovent.
En un primer moment, el govern local d'aquest poble de 170 habitants va decidir col·locar panys de seguretat a la porta de l'ajuntament, però fa uns dies va optar per instal·lar un sistema amb alarma i una càmera de vigilància al damunt de la porta d'accés a l'edifici per mirar de dissuadir els lladres. En les últimes setmanes, el neguit ha crescut perquè han entrat a robar en un magatzem i han forçat una casa.
L'alcaldessa reclama facilitats per col·locar càmeres de videovigilància als extrems de la població per poder tenir controlats els vehicles que hi entren i en surten. A més, alguns veïns també han optat per reforçar la vigilància a les seves propietats. Sovint els lladres porten guants i passamuntanyes i això dificulta poder-los identificar. Florensa constata que hi ha malestar perquè a la comarca disposen de "molt poques patrulles dels Mossos en una gran quantitat de quilòmetres quadrats" i "falten efectius".
Per la seva banda, l'alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, també opina que amb la ronda rutinària que fa la policia no en tenen prou. "No hi ha prou efectius dels Mossos per vigilar tota la comarca", assegura. Tanmateix, al seu poble admet que no han tingut un estiu especialment conflictiu, però recorda que d'aquí a uns dies celebren la festa major i altres anys, coincidint amb el sopar que reuneix bona part del poble, els lladres han aprofitat per entrar en algunes cases.
Veïns i pagesos organitzats per missatgeria instantània
A Juncosa els lladres també han entrat en diverses cases i en múltiples granges i magatzems, d'on ja no s'enduen ferralla o materials de poc valor, sinó maquinària agrícola i eines especialitzades. Això ha portat veïns i pagesos d'aquest poble i d'altres nuclis de les Garrigues Altes a organitzar-se per grups de missatgeria instantània, coordinant batudes i intercanviant alertes en cas de detectar vehicles sospitosos. D'aquesta manera ja han aconseguit enxampar o foragitar alguns lladres.
L'alcaldessa de Juncosa, Susana Vilà, també reclama "més vigilància" per poder "viure tranquils". Ara una de les seves preocupacions és garantir la seguretat durant la festa major que començarà d'aquí a uns dies i demana que "almenys la policia patrulli el dia de la sardinada pel poble i els voltants". I és que els lladres aprofiten els actes multitudinaris, com els balls o els sopars de festa major, per entrar amb discreció a les propietats d'aquests petits municipis.
Pèrdues de més de 3.000 euros a les piscines de Bellaguarda
A principis de juliol uns lladres van forçar la porta del bar de les piscines municipals de Bellaguarda i se'n van endur material valorat en més de 3.000 euros. "Ens ha costat molt recuperar-nos-en, però a poc a poc ho anem fent", asseguren les gestores de l'equipament, que aquest diumenge ja donarà la temporada per acabada. L'alcalde, Olegari Alberich, lamenta que "aquest ha estat un estiu mogut amb lladres que entren a les granges, al bar o als magatzems".
Per això, Alberich reclama més dotacions policials, malgrat que admet que els Mossos han de cobrir una vintena de pobles i, si no són a prop, sovint no poden arribar-hi a temps. L'alcalde explica que això ha fet que veïns de diversos pobles s'hagin organitzat en un "sometent" i que, quan passa alguna cosa en un poble, "s'ajuntin tots" per actuar contra els delinqüents. "És una mica perillós i convindria que això recaigués en els cossos de seguretat perquè ningú prengui mal", exposa l'alcalde.
Els Mossos no detecten un increment significatiu de robatoris
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra no han detectat un increment significatiu dels robatoris en les últimes setmanes a la zona de les Garrigues Altes, segons assenyalen a l'ACN fonts policials. A mitjan agost els Mossos van arrestar dos homes de 19 anys i un menor per robar en una desena de bars de piscines de la comarca. La policia va iniciar la investigació a finals de juliol, arran d'una onada de robatoris a bars de piscines i centres esportius de les Garrigues.
Els lladres actuaven a altes hores de la matinada i forçaven portes i finestres per buscar diners de les caixes enregistradores, begudes alcohòliques i altres objectes de valor. Haurien actuat a Tarrés, Vinaixa, els Omellons, el Vilosell, Fulleda, Castelldans, la Pobla de Cérvoles i l'Albagés, i el valor sostret superaria els 5.000 euros. Els assaltants anaven tapats amb caputxes, gorres i tapaboques per dificultar la seva identificació.