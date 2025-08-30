SEGURETAT
Els Rurals detecten 28 atacs de gossos a ramats en un any i mig
Els Agents Rurals han desenvolupat des de començament d’any 19.000 actuacions de prevenció i control a l’Alt Pirineu i Aran. D’aquestes, 8.000, més d’un 42 per cent, han tingut lloc dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i als parcs naturals de l’Alt Pirineu i Cadí-Moixeró.
Aquest any s’ha reforçat la vigilància d’aquests espais protegits a tot Catalunya a l’incrementar el nombre d’efectius del cos.
Els Agents Rurals han tramitat els primers vuit mesos de l’any 850 denúncies per diverses infraccions . Entre aquestes destaquen les derivades de la circulació motoritzada per àrees restringides, amb 350.
També preocupa l’augment dels atacs de gossos a ramats, dotze aquest any després dels setze del 2024, va explicar la cap de l’Àrea Regional de l’Alt Pirineu de los Agents Rurals, Anna Servent, que va qualificar l’augment de la seua freqüència de “molt important”. S’han intensificat les inspeccions per tal de comprovar que els gossos vagin lligats, estiguin xipats i no molestin l’entorn.