El jaciment romà d'Albesa obrirà a més visites i a recreacions històriques
L’ajuntament adjudica per 120.000 euros un contracte que inclou rutes amb guies i horaris fixos. La intenció és traslladar els mosaics restaurats a Lleida després de preparar els enclavaments
L’ajuntament d’Albesa potenciarà les visites al jaciment romà del Romeral, que ara només obre al públic de forma ocasional. Amb aquesta finalitat ha adjudicat per gairebé 120.000 euros un contracte a l’empresa Contrafuerte Técnicos en Patrimonio SL.
L’alcalde, Antoni Balasch, va explicar que la intervenció se centrarà en tres àmbits: excavació, restauració i museïtzació. Per sufragar les obres s’han sol·licitat ajuts a la conselleria de Cultura.
L’objectiu és que el jaciment es pugui visitar amb guies dins d’uns horaris establerts i que, en un futur, aquest espai pugui formar part de una fira dedicada al món rural romà.
La intenció del consistori és culminar el projecte de museïtzació del jaciment de la vil·la romana. Això implicarà la recuperació de mosaics, renovar la senyalització i il·luminar els espais per facilitar les visites nocturnes, especialment a l’estiu, així com organitzar activitats temàtiques o recreacions històriques. El recorregut estarà adaptat a persones amb mobilitat reduïda i o amb disminucions sensorials.
Consolidació i creació
Les actuacions més imminents inclouen la consolidació de la zona de les termes i nous plafons informatius, així com la creació d’un espai per projectar documentals d’entre 7 i 10 minuts de durada sobre la història de la vil·la romana. Balasch va afegir que han finalitzat treballs per millorar els drenatges de la zona i les canonades, en què s’han invertit 35.000 euros. Va explicar que està previst recuperar els mosaics que han estat restaurats i que són al Museu de Lleida perquè es puguin observar “en el seu espai original i quedin exposats de manera permanent al jaciment”.
Així, precisament, una de les intervencions previstes té com a finalitat habilitar els espais on es mostraran els mosaics al públic.
Una segona fase del projecte de museïtzació planteja l’adequació del peristil (jardí interior) per recrear el que era un antic claustre romà. Els treballs es faran amb una ajuda de 144.000 euros dels fons Feder de la UE.
Segons el projecte, es col·locaran onze columnes formades per tretze anells i un capitell, iguals a les ja existents i completes sobre una estructura metàl·lica al mur del peristil. Les columnes es remataran amb bigues d’unió de fusta de pi tractada i sobre aquestes es col·locarà una altra estructura de formigó armat de coronació.
Tot plegat servirà per a una correcta interpretació del pati del peristil i, en el seu cas, podrà servir per completar el cobriment de la vil·la, de la mateixa manera que les zones actualment protegides. A les galeries que donen al peristil també es protegirà el terra i les restes de mosaics.