L’alt d’Enviny, a Sort, senyalitzat com a port ciclista
Repte de resistència d’un atleta local
L’alt d’Enviny, al terme municipal de Sort, s’ha incorporat oficialment a la xarxa de ports ciclistes senyalitzats del territori gràcies a la iniciativa del ciclista local Albert Sánchez. El dissabte 23 d’agost, Sánchez –membre del Club Ciclista Sort– va afrontar i va superar un repte de resistència al completar 10 voltes sense aturar-se pel circuit del Batlliu de Sort. La gesta suma un total d’aproximadament 220 quilòmetres recorreguts i 5.700 metres de desnivell positiu acumulat. Amb motiu de la fita, i per iniciativa del mateix atleta en col·laboració amb l’ajuntament de Sort, es va instal·lar un nou cartell que senyalitza l’alt d’Enviny com a port ciclista, amb 1.208 metres d’altitud i que ja va ser recorregut en anteriors edicions de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya.
La inauguració va comptar amb la presència de l’edil d’Esports, Lennert Jan Bervoets, així com amb altres ciclistes i aficionats que van voler acompanyar Sánchez en alguna de les voltes del seu desafiament.
L’edil d’esports va manifestar la voluntat del consistori de Sort de senyalitzar altres ports de muntanya de la zona, en coordinació amb la Diputació.