CAMINADA
Més de 125 persones en la trobada transfronterera del port de Boet
Més de 125 persones van participar ahir en l’11a Trobada Transfronterera celebrada al port de Boet, on van gaudir d’una jornada d’alta muntanya que va incloure una caminada de més de 700 metres de desnivell i una degustació de productes locals. L’esdeveniment s’organitza per reforçar la col·laboració entre els parcs naturals de l’Alt Pirineu i dels Pirineus Ariejans, així com de la vall Ferrera i de la vall de Vic de Sòs Ausat.