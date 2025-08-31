PROJECTE
Plataforma a Anglesola contra una planta de biogàs
Exigeixen més transparència i protecció del sòl agrícola. Experts alerten d’impactes a nivell ambiental i sanitari
La plataforma veïnal Pobles Vius-Anglesola es va donar a conèixer divendres passat amb un acte informatiu al poliesportiu per mostrar el seu rebuig a la planta de biogàs que projecta en aquest municipi de l’Urgell l’empresa Bio Fortuny SL (Verdalia). El promotor preveu tractar 170.000 tones anuals de residus orgànics a una distància de dos quilòmetres del poble.
Els organitzadors de l’acte van destacar que “segons els experts, la dimensió del projecte a Anglesola és molt superior a la mitjana de plantes europees, i obligaria a un trànsit anual de més de 16.000 camions, multiplicant la contaminació atmosfèrica i acústica i agreujant el risc d’accidents”. Van explicar que “segons el doctor i investigador del CSIC Fernando Valladares, les macroplantes de biogàs suposen riscos ambientals i sanitaris greus”. La xarrada portava per títol Què té de bio el biogàs? i va anar a càrrec de Joserra Olarieta, doctor enginyer agrònom i professor d’Edafologia a la Universitat de Lleida. A més, es va presentar la plataforma Pobles Vius-Anglesola, que comparteix el nom amb la plataforma veïnal que rebutja la gran planta de biogàs de la Sentiu de Sió.
Gerard Batalla, portaveu de Pobles Vius, va convidar els assistents a assistir a la manifestació convocada a Lleida el 5 d’octubre sota el lema Defensem la terra. Volem pobles vius. No som un abocador ni una colònia energètica. Entre les reivindicacions de la plataforma hi ha disposar d’un accés complet i immediat a la informació i transparència en la tramitació del projecte, protecció del sòl agrícola en regadiu i un model energètic descentralitzat, net i just. Per aconseguir-ho, plantegen impulsar una mobilització ciutadana ordenada, fomentar la participació i consulta ciutadana efectiva i portar a terme pressió política i comunicativa.
Per la seua banda, l’empresa promotora assegura que la seua activitat no és contaminant i que crearà ocupació. Així, calcula que generarà un trànsit “assumible” d’uns 62 camions al dia.