Un detingut a Mollerussa amb 'cocaïna rosa', una droga extremadament perillosa
Els Mossos d'Esquadra la van localitzar durant un control als accessos d'un festival de música electrònica
Els Mossos d’Esquadra van localitzar dissabte a Mollerussa una partida de la droga ‘Tusi’ coneguda com a cocaïna rosa i que ha estat catalogada com a extremadament perillosa. Es tracta d’una droga sintètica de color rosa que barreja diverses substàncies psicoactives i que comporta un alt risc d’addicció. La policia va fer la troballa en el marc d’un dispositiu de control a la carretera LV-2001, als accessos d’un festival de música electrònica que s’ha celebrat al Parc de la Serra.
Els Mossos van detenir un home de 30 anys que anava en un cotxe amb dos ocupants més i que portaven una peça d’haixix i 23 bossetes de ‘Tusi’. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de cinc de la tarda i l'arrestat està acusat d’un delicte contra la salut pública i té antecedents.
D’altra banda, durant el cap de setmana i en el marc de diversos dispositius policials efectuats pels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Mollerussa també relacionats amb la celebració del mateix festival de música electrònica, es van aixecar 44 actes de denúncia per tinença o consum de drogues i estris perillosos com navalles i pals.