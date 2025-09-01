EMERGÈNCIES
Els Bombers efectuen tres rescats d’excursionistes en ruta per la muntanya
Els Bombers de la Generalitat van portar a terme durant la jornada d’aquest diumenge un total de tres rescats d’excursionistes que es trobaven de ruta per diferents punts de la demarcació lleidatana.
La primera actuació va tenir lloc al migdia, quan els serveis d’emergències van assistir una persona que estava recorrent una via ferrada –un itinerari de muntanya que combina senderisme i escalada– a Àger perquè no aconseguia trobar el camí de tornada.
A primera hora de la tarda, els Bombers van rescatar un home de 60 anys que es va trobar malament mentre recorria sol la ruta de Carros de Foc, al Parc Nacional d’Aigüestortes.
L’avís va arribar a prop de les 16.00 hores i els serveis d’emergències van acudir al lloc dels fets amb un helicòpter i els efectius van estabilitzar l’excursionista. Posteriorment, va ser traslladat a l’aeroport de la Seu d’Urgell-Andorra, on va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Poc més tard, cap a les 16.38 hores, van rebre l’alerta que un home havia resultat ferit al turmell mentre es dirigia amb el seu fill al refugi de muntanya Estany Llong, a la Vall de Boí. Els Bombers van haver d’acudir fins al lloc de l’accident amb una dotació.
Dissabte, la Guàrdia Civil d’Osca va rescatar una senderista de 51 anys, veïna de Montsó, que s’havia torçat el turmell mentre recorria el camí dels Caçadors del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut.
A més, un barranquista lleidatà i un company amb qui viatjava, ambdós de 38 anys, van haver de ser assistits al coll d’Irués, a Badaín.