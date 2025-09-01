Més freqüències en cinc línies de bus interurbà de Lleida
El nou servei entre Pont de Suert i Tremp entrarà en funcionament el 12 de setembre
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dilluns la posada en marxa de quatre nous serveis d’autobús interurbà a Catalunya i l’augment de l’oferta en una quinzena de línies d’arreu del país. Es tracta de millores que entren en funcionament aquest mes setembre i que volen donar resposta a l’augment de la demanda que s’està produint en els darrers anys.
“Són millores que han de servir per millorar la connectivitat de la ciutadania amb la feina, els centres educatius, els hospitals o l’oci”, ha explicat Paneque, qui ha recordat que “estem en una Catalunya pensada per a 6 milions de persones, i en canvi som 8,5 milions i hi ha una utilització molt important del transport públic”.
L'augment d'expedicions a Lleida
A la demarcació de Lleida, l'exprés e2 que connecta Alfarràs amb la capital ha incrementat la seva freqüència des d'avui mateix. De dilluns a divendres lectius, els usuaris gaudeixen ara d'una freqüència de mitja hora amb un total de 28 expedicions d'anada i 27 de tornada, el que suposa un augment de tres i cinc expedicions respectivament. Durant els dies no lectius, el servei ofereix 24 trajectes d'anada i 25 de tornada, aproximadament una quinzena més per sentit.
També l'exprés e3 entre Alcarràs i Lleida ha millorat la seva oferta amb 29 expedicions per sentit en dies feiners, cinc més que abans. Els dissabtes, el servei s'ha ampliat fins a vuit expedicions per sentit, un augment notable de sis circulacions addicionals en cada direcció.
Per la seva banda, la línia regular Castelldans – Lleida disposarà, a partir del 6 de setembre, de sis expedicions d'anada i set de tornada els dissabtes feiners, superant les quatre que oferia fins ara per cada sentit.
La connexió Aitona – Soses – Lleida també experimenta millores. En el tram entre Aitona i la capital lleidatana s'oferiran set expedicions per sentit els dissabtes, una més que actualment. Entre Soses i Lleida, els usuaris disposaran de vuit expedicions per sentit els dissabtes feiners, augmentant des de les sis d'anada i set de tornada existents. Aquestes millores entraran en vigor el 6 de setembre.
Finalment, l'exprés e5 Almacelles – Lleida també ampliarà el seu servei amb 21 expedicions d'anada i 22 de tornada en dies lectius, i set expedicions per sentit durant els dissabtes. Això representa quatre noves expedicions diàries per sentit en dies lectius i dues més els dissabtes. Es preveu que aquestes millores comencin a funcionar el 6 de setembre pels dissabtes i el 8 de setembre pels dies lectius.
La nova línia entre Pont de Suert i Tremp ja té data
La nova línia Pont de Suert - Tremp es posarà en funcionament el pròxim 12 de setembre. Tal i com recorda el Govern, es tracta d'un nou servei per facilitar els desplaçaments d’anada i tornada dels estudiants dels centres educatius del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Oferirà quatre expedicions per sentit que circularan en període lectiu.
Pla de xoc de 17 milions d'euros
Es tracta de millores incloses al Pla de xoc de millora del bus interurbà, que el Departament va començar a executar abans de l’estiu i que preveu una inversió de 17.006.758 euros entre aquest 2025 i el 2026 en corredors amb alta demanda o que tenen connexió amb centres de salut o d’ensenyament. En total seran 62 actuacions.
El Pla esta finançat amb vuit milions d’euros del propi Departament i amb nou milions d’euros del Fons climàtic. Al marge del Pla de xoc, el Departament ja ha destinat 4.565.255 euros en millores a la xarxa de busos interurbans entre l’agost de 2024 i l’agost de 2025. Amb tot, el Govern haurà destinat aquest 2025 un total de 104,3 milions d’euros a la xarxa de busos interurbans, un 113% més que la quantitat de l’any 2019.
Més de 80 milions d'usuaris
Les xarxes de bus interurbà han experimentat un increment del 17,10% en els darrers cinc anys. Concretament, si al 2019 n'eren 70,5 milions, la xifra es va enfilar fins als 82,6 milions durant l'any passat, segons ha explicat el Departament de Territori.
Dos dels serveis que tenen més èxit són l'express.cat i el clic.cat. El primer, que ofereix serveis semidirectes, va transportar 31,28 milions de viatgers, un 38,16% més que al 2019; mentre que en el segon, on es dona servei a zones més rurals i amb menys densitat de població, la demanda va experimentar un creixement del 42,98% entre 2022 i 2024, amb 111.917 passatgers en total.
Pel que fa la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha celebrat els "resultats exitosos de potenciar el transport públic a Catalunya" i ha destacat la importància d'assolir un equilibri territorial i donar resposta als nuclis més allunyats de Barcelona que estan veient com hi augmenta la població, a més de fomentar la reducció de la contaminació evitant l'ús del vehicle privat.