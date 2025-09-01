Un jove combat l’estigma en salut mental des del lleure educatiu: “la història de l’Axel és un relat d’èxit, trenca estigmes”
Axel Ricardo Ruiz culmina amb èxit les pràctiques de monitor al casal de la Fuliola. “Quàlia ha estat una inspiració, t’acullen sense jutjar-te i ofereixen activitats molt interessants”, afirma
Axel Ricardo Ruiz Vigo és un jove de Cervera diagnosticat amb un trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) de 23 anys que aquest estiu ha completat les seues pràctiques del curs per exercir com a monitor de lleure al casal de Quàlia a la Fuliola. Per a l’Axel, aquest curs i les pràctiques li han suposat un “gran creixement a nivell personal”.
L’Axel valora molt positivament l’acollida per part de Quàlia, cooperativa que va conèixer el 2018 a través del projecte Keep Calm, des d’on va començar a fer de voluntari a l’Espai Jove El Racó de Cervera.
L’Axel, informàtic de professió amb un cicle formatiu de grau mitjà, afirma que “Quàlia ha estat una inspiració, t’acullen sense jutjar-te i ofereixen activitats molt interessants en les quals et sentis bé i còmode”. Quant a les pràctiques, destaca que li han permès conèixer gent nova i tractar amb nens, cosa que li ha anat molt bé per millorar la manera de comunicar-se, una de les seues principals dificultats.
“Crec que el món del lleure pot ser una nova sortida professional per a mi”, afirma. També reclama més recursos per a persones amb problemes o trastorns mentals.
En el seu cas, ha conegut noves persones amb les quals “he pogut ser jo mateix, amb qui he compartit activitats com anar al cine, cantar karaoke, participar en tallers de cuina...”, comenta l’Axel.
A més, afirma que “és una bona forma de normalitzar aquests trastorns a la societat en general”.
Amb referència al curs de monitor de lleure, destaca que “em vaig sentir còmode i hi havia molta companyonia malgrat que hi havia diferència d’edat entre els participants”.
Per la seua part, Marta Bobet, coordinadora de l’escola de formació de Quàlia, destaca que “els cursos estan oberts a tothom i també hi poden participar persones derivades d’altres serveis, com Keep Calm, per oferir-los una oportunitat de formació i una possible sortida laboral en el món del lleure”.
L’escola de formació de Quàlia va nàixer entre finals del 2023 i principis del 2024 i el primer curs de direcció va tenir lloc per Setmana Santa amb una desena de participants. Des d’aleshores han impartit diferents cursos, especialment de monitoratge i premonitors.
“La història de l’Axel és un relat d’èxit, trenca estigmes”
Keep Calm va nàixer el 2017 a la Segarra amb l’experiència de Quàlia coordinant el Club Social Airecel, un projecte d’inclusió social a través del lleure, per a persones vinculades a la xarxa de salut mental. Un espai amable i segur des d’on acompanyar els joves en el seu projecte de vida, ampliar i enfortir la xarxa de suport, ocupar el temps de forma saludable i vincular-los a la comunitat. El 2025 va nàixer el Club Social Jove a l’Urgell.
Aïda Fontova, psicòloga de Quàlia, afirma que “la història de l’Axel és un relat d’èxit. Un jove que va conèixer el projecte en els seus inicis, es va vincular satisfactòriament i, gràcies a l’acompanyament dels professionals i, sobretot, al seu esforç personal, està trencant estigmes que afecten les persones amb problemes de salut mental i, alhora, assolint metes que durant molt de temps tan sols va somiar”.