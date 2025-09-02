L’hospital de la Seu està al podi dels més ben valorats i ho deu en part al seu bon menjar
Segons una enquesta de satisfacció de la Generalitat que avalua serveis sanitaris públics
Els pacients ingressats al Sant Hospital de la Seu valoren cada vegada millor l’atenció rebuda. Així ho demostren els resultats de l’enquesta Plaensa 2025, un pla de qüestionaris de satisfacció que impulsa la Generalitat des de l’any 2001 per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció dels usuaris dels diferents serveis del sistema sanitari públic català.
L’hospital comarcal ha aconseguit escalar fins al tercer lloc de Catalunya, consolidant-se així com un dels centres més ben valorats en aquest àmbit. Val a destacar que, l’any 2018, estava al lloc 23, segons van destacar ahir fonts oficials del centre mèdic. Un dels aspectes més destacats en l’estudi que s’acaba de fer públic és la millora del menjar, històricament un dels punts febles dels hospitals de Catalunya. El període analitzat és el comprès entre l’agost del 2024 i el febrer del 2025, i les enquestes les han respost persones majors de 16 anys usuàries del servei d’atenció hospitalària amb internament.
Les mateixes fonts van valorar “el gran treball continuat que s’ha portat a terme per part de l’equip de cuina i dels professionals assistencials”, que han incorporat “menús més variats i adaptats a les necessitats de cada pacient, productes de proximitat amb un enfocament basat en la qualitat, el benestar i la millora de l’experiència del pacient”.
L’alimentació és un determinant fonamental de la salut i té un impacte directe en la recuperació i en la satisfacció de les persones hospitalitzades. Per això la cuina de la Fundació Sant Hospital, liderada pel cap de cuina i coordinada per la dietista nutricionista, sota la direcció d’infermeria, ha desplegat accions per a la millora contínua. Destaquen canvis en la presentació i la varietat dels menús, amb noves preparacions d’estil mediterrani i de cuina tradicional.
El centre també ha fet inversions en equips (olles basculants i texturitzadores) que milloren la seguretat alimentària i la qualitat final de les preparacions, i ha implementat accions de sostenibilitat. També han implicat els usuaris del centre de dia i de la residència en el disseny dels menús.