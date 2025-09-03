AIGÜES
La modernització de l’Urgell costarà al regant 2.300 €/ha i s’enllestirà en 15 anys
Canal i Generalitat acorden el finançament, que hauran d’aprovar els usuaris
El projecte de modernització del canal d’Urgell contempla l’inici de les obres el 2026 i que estiguin enllestides en 15 anys. Suposarà per als regants una aportació de 2.311 euros per hectàrea, que cobriran una part dels 911 milions d’euros que costaran les obres. N’hi caldrà sumar 400 més per al moblament de les finques.
La modernització del canal d’Urgell costarà als regants 2.311,37 euros per hectàrea, 120 euros per hectàrea anuals durant 30 anys amb finançament. Aquesta xifra equival al 30% de la part de la xarxa de reg que s’ha de cofinançar, segons van avançar ahir els regants i la Generalitat en una assemblea a la Casa Canal. L’acord contempla que del pressupost, de 991,2 milions d’euros, un 30% anirà a càrrec de la Generalitat com a obra d’interès general i que de l’import restant els agricultors hauran de sufragar 209.793.503 euros. A aquests, tanmateix, caldrà afegir 400 milions per a l’equipament de les finques. La resta del pressupost de les obres anirà a càrrec de Govern central i Generalitat.
Un altre dels punts destacats és la connexió amb el Segarra-Garrigues, de la qual aprofitaran basses infrautilitzades per regar fins a 8.000 hectàrees de l’Urgell, amb un cost de 0,011 euros el metre cúbic que es repartiran de forma solidària.
El model de facturació contempla un triple concepte: quota fixa de 83 euros per hectàrea; 120 euros d’amortització i 0,025 euros per metre cúbic.
L’assemblea d’ahir, presidida pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i el president dels regants, Amadeu Ros, va arrancar les reunions amb les col·lectivitats per obtenir el seu suport i que el projecte quedi aprovat en una assemblea a l’octubre, la qual cosa implicaria l’inici de les obres el 2026. La previsió és acabar-les en un termini de 15 anys. Els quatre primers projectes per a unes 12.000 hectàrees (de 75.000) ja estan redactats. Ordeig va dir que “la pilota és a la teulada dels regants” després de complir el Govern el compromís de presentar la proposta de finançament.
Les reunions es faran del 8 al 30 d’aquest mes. La modernització implicarà 44 basses de regulació, 20 estacions de bombatge i 20 plantes fotovoltaiques i segons l’estudi d’impacte ambiental estalviarà 100 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any. Agricultura habilitarà una oficina d’assessorament del regant. Pel que fa a les zones ja modernitzades com Bell-lloc, s’integraran al projecte global.
El conseller, Òscar Ordeig, va defensar que el pla suposa “la transformació de regadiu més gran a Catalunya en dècades i la més important de la seua història”. “Volem que les famílies, els agricultors, puguin fer front a aquesta modernització sense que el cost sigui un obstacle. El nostre objectiu és que la gent es guanyi millor la vida amb un regadiu més eficient, més productiu i sostenible”, va afirmar. El conseller també va subratllar que la modernització marcarà “un abans i un després en l’estalvi d’aigua, en l’eficiència en el seu ús i en la productivitat de les nostres parcel·les”. “Aquest no és un projecte només de Mollerussa o de les comarques afectades, és un projecte de país”, va insistir.
Per la seua part, el president dels regants, Amadeu Ros, va destacar que el procés serà transparent i participatiu. “Se sotmetrà a votació dels 17.500 regants. Volem evitar rumors i deixar clar que aquesta modernització no té res a veure amb vendre aigua fora del territori, sinó amb assegurar el futur de les nostres explotacions”, va assenyalar.