SUCCESSOS
Un xòfer drogat fuig d’un control a Alcarràs i intenta atropellar mossos
Van haver de saltar per evitar-lo i l’arrestat va acabar accidentat en un camp
Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge un conductor drogat que es va saltar un control i va intentar atropellar els agents a Alcarràs. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí, quan agents de Trànsit estaven fent un control planificat d’alcoholèmia a peu de la carretera L-800, a la sortida d’Alcarràs. Poc abans de les vuit, un vehicle es va atansar al control, però, malgrat les indicacions dels agents perquè s’aturés, va accelerar de forma violenta obligant els mossos a saltar per evitar ser atropellats. El turisme va circular pel carril contrari obligant un altre vehicle a apartar-se per evitar el xoc.
Els agents van iniciar el seguiment del vehicle fugit per la L-800 fins que es va incorporar al Camí de Montagut, pel qual va continuar circulant de forma negligent, patint dos sortides de via fins que, a la tercera, va envair un camp de fruiters i es va accidentar. En la prova d’alcoholèmia va donar negatiu, però sí que va donar positiu en consum de substàncies estupefaents per cànnabis en la prova de drogues. A més, van comprovar que el vehicle no tenia assegurança.
Al revisar el cotxe, van trobar una bossa amb tres telèfons mòbils, set rellotges smartwatch amb els seus carregadors i nou jocs d’auriculars. Els objectes van ser decomissats per comprovar si procedien d’algun robatori. El conductor va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, conduir sota els efectes de les drogues, resistència i desobediència i atemptat contra agents de l’autoritat.