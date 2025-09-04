Un accés a l’escola més segur
Obres per millorar la zona del col·legi Sant Jaume, regular el trànsit i evitar col·lapses. Els treballs que ara s’executen no interferiran en l’inici del curs escolar dilluns vinent
L’ajuntament de la Granja d’Escarp està executant obres per pacificar el trànsit a l’entorn de l’escola, configurat pel carrer Barcelona i l’encreuament amb el carrer Montmaneu. Aquest espai és ara completament destinat a vehicles, segons fonts municipals. La intervenció es farà per trams per evitar problemes en l’inici del curs escolar dilluns vinent.
D’aquesta manera, els treballs que s’estan executant se centren a la part de l’entrada al col·legi per deixar-la enllestida ben aviat i seguir amb les actuacions sense que afecti l’accés dels escolars al centre.
El projecte que es porta a terme prioritza el vianant i configura un espai accessible i segur en l’àmbit del carrer Barcelona, que ocupa tota la façana de l’Escola Sant Jaume, i l’encreuament amb el carrer Montmaneu, que comportarà a més una ordenació del trànsit rodat. Les obres se centren a l’ampliació de l’espai destinat als vianants als costats del carrer del centre escolar. A la vorera del costat del col·legi s’ampliarà l’espai per a vianants mitjançant la col·locació de pilones i la senyalització de la vorera amb pintura de color verd. A l’altre costat de l’escola, entre el carrer Barcelona i l’encreuament amb el carrer Maials, es planteja l’ampliació de les voreres per garantir uns espais per a vianants amb la construcció d’una plataforma a diferent cota de la calçada.
Segons el consistori, es mantindran dos carrils de circulació a la major part del carrer. Només en un punt després de l’encreuament amb el carrer Montmaneu, l’amplada del carrer es veurà reduïda a un únic carril compartint tots dos sentits, que es regularà amb senyalització de preferència per garantir una circulació fluida i segura.
Les obres per primar els vianants a la zona de l’escola tenen un cost de 45.000 euros, subvencionats al cent per cent per ajuts destinats a una mobilitat segura del Servei Català de Trànsit.
L’accés en vehicles a l’escola per part d’algunes famílies i, especialment, l’estacionament indegut, genera congestió i saturació d’aquest espai, incloses les zones destinades als vianants, i això provoca situacions de conflicte, van puntualitzar des del consistori.
A més, la zona registra trànsit de vehicles pesants, molts d’ús agrícola, procedents de finques i magatzems. Malgrat la instal·lació d’una banda reductora de velocitat, el fort pendent del carrer Montmaneu provoca que els vehicles hagin d’agafar velocitat per arribar a l’encreuament entre els carrers. A més no quedava establert qui té prioritat de pas, una situació que es resoldrà.
Durant els propers dies, l’ajuntament licitarà i executarà el projecte per pacificar el trànsit de la zona entre l’avinguda de Lleida i fins a la plaça de la Creu, amb pressupost també subvencionat pel Servei Català de Trànsit.