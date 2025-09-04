SEGRE

Un accés a l’escola més segur

Obres per millorar la zona del col·legi Sant Jaume, regular el trànsit i evitar col·lapses. Els treballs que ara s’executen no interferiran en l’inici del curs escolar dilluns vinent

La zona on s’executen les obres per fer més segur l’accés al col·legi de la Granja.; Array

La zona on s’executen les obres per fer més segur l’accés al col·legi de la Granja.; Array

Maria Molina
Publicat per
Maria MolinaPeriodista

Creat:

Actualitzat:

L’ajuntament de la Granja d’Escarp està executant obres per pacificar el trànsit a l’entorn de l’escola, configurat pel carrer Barcelona i l’encreuament amb el carrer Montmaneu. Aquest espai és ara completament destinat a vehicles, segons fonts municipals. La intervenció es farà per trams per evitar problemes en l’inici del curs escolar dilluns vinent.

D’aquesta manera, els treballs que s’estan executant se centren a la part de l’entrada al col·legi per deixar-la enllestida ben aviat i seguir amb les actuacions sense que afecti l’accés dels escolars al centre.

El projecte que es porta a terme prioritza el vianant i configura un espai accessible i segur en l’àmbit del carrer Barcelona, que ocupa tota la façana de l’Escola Sant Jaume, i l’encreuament amb el carrer Montmaneu, que comportarà a més una ordenació del trànsit rodat. Les obres se centren a l’ampliació de l’espai destinat als vianants als costats del carrer del centre escolar. A la vorera del costat del col·legi s’ampliarà l’espai per a vianants mitjançant la col·locació de pilones i la senyalització de la vorera amb pintura de color verd. A l’altre costat de l’escola, entre el carrer Barcelona i l’encreuament amb el carrer Maials, es planteja l’ampliació de les voreres per garantir uns espais per a vianants amb la construcció d’una plataforma a diferent cota de la calçada.

Segons el consistori, es mantindran dos carrils de circulació a la major part del carrer. Només en un punt després de l’encreuament amb el carrer Montmaneu, l’amplada del carrer es veurà reduïda a un únic carril compartint tots dos sentits, que es regularà amb senyalització de preferència per garantir una circulació fluida i segura.

Les obres per primar els vianants a la zona de l’escola tenen un cost de 45.000 euros, subvencionats al cent per cent per ajuts destinats a una mobilitat segura del Servei Català de Trànsit.

L’accés en vehicles a l’escola per part d’algunes famílies i, especialment, l’estacionament indegut, genera congestió i saturació d’aquest espai, incloses les zones destinades als vianants, i això provoca situacions de conflicte, van puntualitzar des del consistori.

A més, la zona registra trànsit de vehicles pesants, molts d’ús agrícola, procedents de finques i magatzems. Malgrat la instal·lació d’una banda reductora de velocitat, el fort pendent del carrer Montmaneu provoca que els vehicles hagin d’agafar velocitat per arribar a l’encreuament entre els carrers. A més no quedava establert qui té prioritat de pas, una situació que es resoldrà.

Durant els propers dies, l’ajuntament licitarà i executarà el projecte per pacificar el trànsit de la zona entre l’avinguda de Lleida i fins a la plaça de la Creu, amb pressupost també subvencionat pel Servei Català de Trànsit.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking