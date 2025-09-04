ASSASSINAT
El detingut a Cervera pel crim de la Baronia va ser soci de la víctima
En una joieria al carrer Major de la capital de la Segarra. L’arrestat va ser acusat de simular un atracament en un altre establiment per cobrar l’assegurança i va ser absolt
El veí de Cervera detingut per l’assassinat de Joan Coromina a la Baronia de Rialb el 25 de gener del 2022 (vegeu SEGRE d’ahir) va ser soci de la víctima en una joieria del carrer Major de la capital de la Segarra. Es dona la circumstància que aquest arrestat va ser jutjat l’any 2017 per simular presumptament un atracament violent en una altra joieria de la seua propietat, ubicada en aquest cas a Tàrrega, amb el suposat objectiu de cobrar l’assegurança, uns càrrecs dels quals va ser absolt per l’Audencia de Lleida per falta de proves. Ara ha estat detingut per la seua presumpta relació amb l’assassinat de Joan Coromina juntament amb un comandant de la Guàrdia Civil i un veí de Lleida.
La víctima va rebre un tret al cor efectuat des d’uns cent metres, presumiblement per un franctirador, en una zona boscosa de difícil accés de Gualter, al municipi de la Baronia de Rialb. Joan Coromina, natural d’Oliana i de 61 anys, va viure molt de temps a Andorra fins que va tornar a Catalunya i va fixar la residència a Cervera. Allà va obrir una joieria al carrer Major de la capital de la Segarra juntament amb l’ara arrestat, malgrat que el negoci va durar poc. Coromina havia fet negocis en diversos sectors, i algunes fonts afirmen que quan estava a Andorra hauria fet contraban, la qual cosa seria un dels fils que han estirat els investigadors (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil) per investigar el crim.
Pel que sembla, durant els seus anys a Andorra va establir contactes amb diversos guàrdies civils responsables del control de la duana de la Farga de Moles, a l’Alt Urgell. Es dona la circumstància que un dels tres arrestats pel crim és un comandant de la Guàrdia Civil que va ser cap de la Policia Judicial a la Comandància del Secà de Sant Pere, a Lleida ciutat. Abans, als anys 80, va ser detingut juntament amb diversos guàrdies civils més acusats de suborn per acceptar suposadament pagaments per fer els ulls grossos a la duana de la Farga de Moles i permetre l’entrada de tabac il·legal a Espanya. El tercer detingut és un veí de Lleida que és propietari, pel que sembla, d’un taller mecànic ubicat als voltants de la carretera Ll-11.
Els tres arrestats passen avui a disposició del jutge a Lleida
s tres detinguts passaran avui a disposició judicial a Lleida, una decisió sorprenent perquè la instrucció l’ha fet el jutjat de Solsona. El comandant F.G.P. va passar a la reserva després de 40 anys a la Guàrdia Civil, on va arribar a ser número dos a Lleida. Pel que sembla, la unitat d’Afers Interns de la Guàrdia Civil ha participat en les investigacions que han portat a la seua detenció per la suposada relació amb l’assassinat de la Baronia de Rialb. Les investigacions van arrancar en principi de l’anàlisi de la bala que es va trobar a pocs metres de la víctima després de travessar-li el pit. També s’ha analitzat el vehicle amb què aquesta va acudir a l’indret, una Citroën Berlingo de color blanc, i els moviments de telèfons mòbils a la zona. Ha estat una investigació molt complexa i com a mòbil del crim, per al qual potser es va contractar un sicari, s’estudia una venjança.