L’alberg que acull turistes i temporers s’amplia amb onze places més
L’ajuntament de la Granadella està fent les obres d’ampliació de l’alberg municipal pressupostades en més de 146.000 euros per a les quals ha rebut una ajuda de gairebé 90.000 a través del programa Leader, segons va explicar l’alcaldessa Elena Llauradó. Fins al moment l’edifici oferia 17 places que s’incrementaran amb 11 més.
Es va inaugurar a finals del 2022, durant la campanya de la recollida de l’oliva, ja que l’equipament funciona com a alberg de temporers durant la campanya de producció de l’oli, principalment els mesos de novembre i desembre, va remarcar Llauradó. Tanmateix, també funciona com a allotjament juvenil i de turistes a l’estiu. De fet, ja s’ha inclòs en la Xarxa d’Albergs de Catalunya (Xanascat). Llauradó va indicar que durant els caps de setmana entre el juny i l’agost l’alberg ha estat al complet.
El consistori també impulsa la construcció de dos habitatges socials que estaran acabats a finals d’aquest mes. Els fons per poder executar-los venen de l’Estat a través del ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, malgrat que el projecte l’executa l’Incasòl. Va dirigit a joves per evitar que marxin i els poden utilitzar durant 2 o 3 anys.