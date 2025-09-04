Mor un paleta d’Alguaire de 64 anys al caure de la teulada en la qual treballava
Dimarts, al carrer Lluís Companys de la mateixa localitat
Un treballador de 64 anys va perdre la vida dimarts passat a la tarda a Alguaire després de patir un accident laboral mentre feia tasques de construcció en un immoble de la localitat.
Els fets va tenir lloc al voltant de les 18.00 hores al carrer Lluís Companys, quan l’home, veí d’Alguaire i paleta molt conegut al poble, va caure des d’una altura d’uns quatre metres quan treballava en una teulada. Al lloc van acudir unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que van provar de reanimar-lo in situ sense èxit, certificant finalment la mort al mateix lloc.
Amb aquest cas, ja són vuit les morts per accident laboral registrades a la província des de començament d’any. La majoria corresponen a successos catalogats com traumàtics. Al febrer, un jove treballador del Segrià va perdre la vida després de colpejar-se amb un remolc en una empresa de la zona.
Fins ara, l’última víctima mortal mentre exercia la seua feina a les comarques de Lleida era un treballador temporer en una finca fructícola d’Alcarràs, que va morir el mes passat durant una onada de calor. Així mateix, dos dels vuit accidents mortals registrats des de començament d’any han estat per electrocucions: un veí de Lleida de 41 anys d’edat va morir al gener al patir una descàrrega elèctrica quan feia tasques de manteniment en una instal·lació automatitzada de reg a Alpicat, mentre que al juny un veí de Cervera va morir a l’electrocutar-se quan treballava en una línia elèctrica a la partida de Rufea.
També a finals de l’any passat, concretament el mes de novembre, un veí de la Granadella de 41 anys va perdre la vida a l’electrocutar-se en una finca agrícola de Bovera quan una màquina va tocar uns cables.