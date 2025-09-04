Un petit poble de Lleida obrirà una botiga d’ultramarins: els veïns ja no hauran d'anar a comprar en taxi
L’ajuntament treballa per obrir-la l’any vinent i alcalde deixarà de portar els veïns a Flix
L’ajuntament de Bovera ja ha acabat els tràmits per a l’adquisició del local on obrirà una nova botiga d’ultramarins a començaments de l’any 2026, segons la previsió de l’alcalde, Òscar Acero. El primer edil, taxista de professió, deixarà aleshores de fer viatges setmanals amb el seu taxi per portar gratis de compres a Flix els veïns que ho sol·licitin. Va començar a prestar aquest servei el juny del 2024 i des d’aleshores ha fet desenes de trajectes. Estan pensats principalment per a la tercera edat, malgrat que qualsevol pot demanar-los.
La negociació amb l’única entitat bancària del poble per a l’adquisició del local ha durat dos anys, però ja es pot dir que el consistori és amo d’aquest espai, que ha costat uns 18.000 euros, va explicar Acero. El projecte d’adequació de l’establiment està redactat i només falta debatre’l en ple per a la seua aprovació, amb la qual cosa les obres podrien començar en els propers mesos. Acero va indicar que ja hi ha dos candidats per gestionar aquest servei, encara que s’obrirà un concurs per elegir el responsable de la botiga quan s’acabi la remodelació del local.
L’alcalde va indicar que s’està negociant amb una cadena de supermercats perquè pugui proveir de gènere l’ultramarins i “no sigui necessari desplaçar-se a altres llocs per aconseguir productes frescos, carns o congelats. La intenció és que molt del gènere que es posi a la venda sigui del dia” i que l’establiment sigui competitiu, ja que un altre dels objectius és atreure veïns de pobles pròxims com la Granadella o la Palma d’Ebre, aquest últim a Tarragona. La botiga de Bovera va tancar el 2023, i l’ajuntament ha treballat des d’aleshores per reobrir-la perquè considera que el poble ha de cobrir les necessitats dels habitants i evitar que vagin a comprar a les Borges, Lleida o Flix.
L’ajuntament ja va aconseguir reobrir fa temps la fleca i el forn artesà, que té bastanta clientela. Compta també amb un bar social, amb la qual cosa la botiga seria el tercer establiment del poble.