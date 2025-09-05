La comarca aborda la millora del ferm dels accessos a pobles
El consell abordarà aquest any la millora dels accessos a nuclis rurals del nord de la comarca. Els treballs inclouran obres als municipis de la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Guixers i Odèn. L’actuació preveu completar la pavimentació dels camins que estan en mal estat i millorar les cunetes de formigó per guanyar seguretat, així com la construcció d’una escullera a l’accés a Lladurs. Les obres, que tenen un pressupost de més de 800.000 euros, començaran aquesta tardor. S’actuarà als camins de Port del Comte fins a l’encreuament de la carretera de Tuixent; els camins de Valls, la Corriu i Puig d’Aguilar; de la Serra Seca i la Valldan; Cal Billot; camí de la depuradora; de l’Hostal de Cirera i del Pont de Querol.